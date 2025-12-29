Пијана полицајка аутом се забила у ограду на магистрали

Извор:
Полицијска службеница Полицијске управе шибенско-книнске изазвала је јутрос у Шибенику саобраћајну несрећу док је била ван службе, извијестила је полиција.
Несрећа се догодила око 4:30 сати на државној цести Д-8, у близини раскрижја с Улицом Ивана Мештровића. Полицајка је возилом ријечких таблица изгубила контролу над аутомобилом, прешла на супротну траку те предњим лијевим дијелом возила ударила у заштитну металну ограду у власништву Хрватских цеста.
У саобраћајној несрећи није било повријеђених, а настала је материјална штета. Алкотестирањем је утврђено да је у тренутку несреће имала 1,36 промила алкохола у крви. Након несреће смјештена је у посебне просторије полиције до престанка дјеловања алкохола.
Због изазивања саобраћајне несреће под утицајем алкохола полицијској службеници издат је обвезни прекршајни налог с новчаном казном од 872,27 евра те заштитна мјера забране управљања моторним возилом Б категорије у трајању од два мјесеца.
Против полицијске службенице биће покренут и дисциплински поступак због теже повреде службене дужности, складно Закону о полицији.
