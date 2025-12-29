Logo
Пијана полицајка аутом се забила у ограду на магистрали

Извор:

Индекс

29.12.2025

13:04

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Полицијска службеница Полицијске управе шибенско-книнске изазвала је јутрос у Шибенику саобраћајну несрећу док је била ван службе, извијестила је полиција.

Несрећа се догодила око 4:30 сати на државној цести Д-8, у близини раскрижја с Улицом Ивана Мештровића. Полицајка је возилом ријечких таблица изгубила контролу над аутомобилом, прешла на супротну траку те предњим лијевим дијелом возила ударила у заштитну металну ограду у власништву Хрватских цеста.

У саобраћајној несрећи није било повријеђених, а настала је материјална штета. Алкотестирањем је утврђено да је у тренутку несреће имала 1,36 промила алкохола у крви. Након несреће смјештена је у посебне просторије полиције до престанка д‌јеловања алкохола.

Биће покренут и дисциплински поступак

Због изазивања саобраћајне несреће под утицајем алкохола полицијској службеници издат је обвезни прекршајни налог с новчаном казном од 872,27 евра те заштитна мјера забране управљања моторним возилом Б категорије у трајању од два мјесеца.

Против полицијске службенице биће покренут и дисциплински поступак због теже повреде службене дужности, складно Закону о полицији.

Тагови:

Полиција

Saobraćajna nezgoda

Хрватска

