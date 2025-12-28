Томпсон позвао на рушење градоначелника Загреба

Извор:
28.12.2025
12:04
Марко Перковић Томпсон одржао је синоћ концерт у загребачкој Арени у центру политичких сукоба након што Град Загреб није одобрио други концерт.
Уочи извођења пјесме Бојна Чавоглаве Томпсон се обратио публици и отворено позвао на политичку смјену загребачког градоначелника Томислава Томашевића и платформе Можемо на изборима. Поручио је да се, како је рекао, не ради о њему ни о једном концерту, него о "нападу на Домовински рат и темеље хрватске државе". Загребачку власт назвао је "екстремним љевичарима и остацима југокомуниста" те позвао грађане да се, како је рекао, демократским путем супротставе таквој политици на изборима, који "могу бити и редовни и изванредни".
Након тога започео је с извођењем пјесме Бојна Чавоглаве. Као и на ранијим концертима, на самом почетку узвикнуо је "За дом", на што је публика одговорила с "спремни". Ријеч је о усташком покличу који се користио у НДХ, а који је касније користио и ХОС током рата, због чега већ годинама изазива снажне друштвене и политичке сукобе.
Градоначелник Томашевић раније је јасно поручио да ће, ако се на концертима у градским просторима поновно буде узвикивао усташки поздрав "За дом спремни", Томпсону ће бити онемогућено будуће наступање у просторима којима управљају градске установе и подузећа. У међувремену је и Градска скупштина Града Загреба изгласала закључак којим се у свим градским просторима забрањује кориштење слогана, поклича и обиљежја која потичу на мржњу и нетрпељивост, при чему је наведен и поздрав "За дом спремни".
Уочи концерта Томпсонов тим најавио је да ће, након 28. децембра, покренути правне поступке против градских власти и одговорних у Арени Загреб. Најавили су тужбе и кривичне пријаве против градоначелника Томашевића, а у својим иступима довели у питање законитост градских одлука. Такође су истакли да су судови раније доносили одлуке којима је Томпсону допуштено извођење пјесме Бојна Чавоглаве с почетним стихом "За дом спремни".
