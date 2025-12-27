Веритас: Осам Срба ухапшено од почетка године по оптужницама Хрватске

Извор:
СРНА
27.12.2025
15:18
Коментари:0
Осам Срба из Хрватске и некадашње Републике Српске Крајине ухапшено је од почетка године због кривичних дјела ратни злочин, а посљедњег међу има, Милорада Ковачевића /61/, ухапсила је подгоричка полиција у Зети, у селу Бистрица, саопштио је Информационо-документациони центар "Веритас".
Укупно су, према "Веритасовој" евиденцији, широм свијета ухапшена најмање 203 Србина, од којих су 84 екстрадирана у Хрватску.
Због кривичних дјела ратних злочина тренутно се у хрватским затворима налази 28 Срба, од којих је 15 правоснажно осуђено, док су остали под истрагом, оптужбом или чекају правоснажност пресуда.
Ковачевића, који је јуче ухапшен, Хрватска потражује због присуства кривичном поступку који се против њега води због сумње да је извршио кривично дјело ратни злочин над цивилима, те је приведен судији за истрагу Вишег суда у Подгорици на даље поступање, навели су из "Веритаса".
Друштво
Навршиле се 32 године од злочина хрватских снага на Коранском мосту
Из "Веритаса" су навели да се овим поводом огласио и хрватски министар правосуђа Дамир Хабијан, који је појаснио да је Ковачевић ухапшен на основу Интерполове потјернице на захтјев Жупанијског суда у Загребу, и то због ратног злочина над цивилима на подручју Грубишиног Поља 1991. године.
Осим Ковачевића, Жупанијско тужилаштво у Загребу подигло је 21. априла оптужницу против Живка Загорца /79/, Раде Чакмака /80/, Ранка Раделића /74/, Бранка Чортана /75/, Лазе Саватовића /71/, Миленка Стојића /68/, Тихомира Антешевића /65/, Јована Берака /63/, Ранка Бобића /70/, Небојше Бојића /61/, Радована Бркића /65/, Ивице Цапача /57/, Миливоја Чакмака /57/, Милорада Давидовића /56/, Радована Косановића /67/, Бранка Косановића / 68/, Слободана Кучука /66/, Душана Мркшића /78/, Милана Орозовића /68/, Миленка Орозовића /65/, Ненада Пеулића /61/, Миливоја Тврдоријеке /74/ и Дражена Вучковића /54/.
Ковачевић и још четворица оптужених терете се да су 20. августа 1991.
године зауставили аутомобил и да су том приликом убили два цивила, а једног тешко ранили.
Из овог кривичног предмета, прије Ковачевића, а на основу европског налога за хапшење Жупанијског суда у Загребу, ухапшени су 10. септембра Милорад Давидовић у Шведској, који је изручен Хрватској 27. октобра, и Живко Загорац, ухапшен 17. октобра у Пољској док се преко те земље враћао за Канаду, напоменуо је "Веритас" и додао да је изручење Загорца, осим Хрватске, затражила и Србија за исто кривично дјело.
Свијет
Путнички аутобус пао у провалију, 15 људи погинуло
У Хрватској је 1. јула ухапшен Жељко Бабић /70/ из Мокрог Поља код Книна, затим 12. септембра /други пут/ Драгутин Ћелап /71/ из Топуског, те Зоран Корда из Зечева код Кистања почетком новембра у родном селу у које је редовно долазио дуги низ година.
Изван Хрватске по европском налогу за хапшење, 12. априла је у Мађарској на граничном прелазу Томпа-Келебија ухапшен Душан Грковић /69/ из Ловаса, држављанин Србије и Хрватске.
Регион
1 ч0
Занимљивости
1 ч0
БиХ
1 ч0
Занимљивости
1 ч0
Регион
1 ч0
Регион
3 ч0
Регион
5 ч0
Регион
18 ч0
Најновије
Најчитаније
16
48
16
33
16
13
16
06
16
03
Тренутно на програму