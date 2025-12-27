Logo
Путнички аутобус пао у провалију, 15 људи погинуло

Извор:

СРНА

27.12.2025

14:53

Коментари:

0
Путнички аутобус пао у провалију, 15 људи погинуло
Фото: Unsplash

Најмање 15 људи је погинуло, а 19 повријеђено када је путнички аутобус упао у провалију на Интерамеричком ауто-путу у западној Гватемали, саопштиле су власти.

"У овој саобраћајној несрећи погинуло је 11 мушкараца, три жене и једна малољетна особа", рекао је новинарима Леандро Амадо, портпарол локалних ватрогасаца.

Он је додао да је 19 повријеђених превезено у болнице у близини мјеста несреће.

