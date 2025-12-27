Путнички аутобус пао у провалију, 15 људи погинуло

Извор:
СРНА
27.12.2025
14:53
Коментари:0
Најмање 15 људи је погинуло, а 19 повријеђено када је путнички аутобус упао у провалију на Интерамеричком ауто-путу у западној Гватемали, саопштиле су власти.
"У овој саобраћајној несрећи погинуло је 11 мушкараца, три жене и једна малољетна особа", рекао је новинарима Леандро Амадо, портпарол локалних ватрогасаца.
Он је додао да је 19 повријеђених превезено у болнице у близини мјеста несреће.
