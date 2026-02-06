Ухапшен још један осумњичени за бомбашки напад на кућу Здравка Чолића

Извор:
Телеграф
06.02.2026
21:54
Припадници полиције ухапсили су П. С., који се сумњичи да је учествовао у бомбашком нападу на кућу Здравка Чолића, извршеном 3. фебруара, преноси Telegraf.
Раније су у овом случају приведени Сенад М. (32) и Марко А. Према досадашњим сазнањима, Сенад М. и П. С. су 3. фебруара бацили ручну бомбу на кућу познатог пјевача, док им је Марко А. помогао тако што је набавио експлозивне направе.
На саслушању пред тужиоцем, Сенад М. је искористио законско право да не износи одбрану, док је Марко А. кратко негирао извршење кривичног дјела и одбио да одговара на питања јавног тужиоца.
Напад на кућу Здравка Чолића на Дедињу изведен је у раним јутарњим часовима, а снажна експлозија узнемирила је становнике насеља. Том приликом гелери су оштетили фасаду објекта, као и више паркираних возила. Станари из околних кућа навели су да је детонација била изузетно јака, због чега су се активирали алармни системи на аутомобилима широм насеља, док су дијелови експлозивне направе разлетјели десетинама метара унаоколо.
У тренутку напада, према наводима, у кући се налазила Чолићева млађа кћерка, док је пјевач боравио у Загребу.
Сигурносне камере постављене на вили на Дедињу, како се сазнаје, забиљежиле су тренутак када су двојица за сада непознатих мушкараца тачно у пет сати ујутру бацила ручну бомбу на дом познатог пјевача.
