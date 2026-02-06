Logo
Large banner

Ухапшен још један осумњичени за бомбашки напад на кућу Здравка Чолића

Извор:

Телеграф

06.02.2026

21:54

Коментари:

0
Кућа Здравка Чолић на коју је бачена бомба
Фото: Screenshot

Припадници полиције ухапсили су П. С., који се сумњичи да је учествовао у бомбашком нападу на кућу Здравка Чолића, извршеном 3. фебруара, преноси Telegraf.

Раније су у овом случају приведени Сенад М. (32) и Марко А. Према досадашњим сазнањима, Сенад М. и П. С. су 3. фебруара бацили ручну бомбу на кућу познатог пјевача, док им је Марко А. помогао тако што је набавио експлозивне направе.

На саслушању пред тужиоцем, Сенад М. је искористио законско право да не износи одбрану, док је Марко А. кратко негирао извршење кривичног дјела и одбио да одговара на питања јавног тужиоца.

Напад на кућу Здравка Чолића на Дедињу изведен је у раним јутарњим часовима, а снажна експлозија узнемирила је становнике насеља. Том приликом гелери су оштетили фасаду објекта, као и више паркираних возила. Станари из околних кућа навели су да је детонација била изузетно јака, због чега су се активирали алармни системи на аутомобилима широм насеља, док су дијелови експлозивне направе разлетјели десетинама метара унаоколо.

У тренутку напада, према наводима, у кући се налазила Чолићева млађа кћерка, док је пјевач боравио у Загребу.

Сигурносне камере постављене на вили на Дедињу, како се сазнаје, забиљежиле су тренутак када су двојица за сада непознатих мушкараца тачно у пет сати ујутру бацила ручну бомбу на дом познатог пјевача.

Подијели:

Тагови:

Здравко Чолић

Здравко Чолић бомба

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Кућа Здравка Чолић на коју је бачена бомба

Србија

Нови детаљи напада на кућу Здравка Чолића: Бацили бомбу, па побјегли тротинетом, није им први пут!

4 ч

0
Кућа Здравка Чолић на коју је бачена бомба

Србија

Ново хапшење због бачене бомбе на кућу Здравка Чолића

1 д

0
Огласио се Дачић након хапшења због напада на кућу Здравка Чолића

Србија

Огласио се Дачић након хапшења због напада на кућу Здравка Чолића

1 д

0
Здравко Чолић-бачена бомба на кућу

Хроника

Ухапшен мушкарац осумњичен да је бацио бомбу на кућу Здравка Чолића

1 д

0

Више из рубрике

Пуцано на српску полицију у Копненој зони безбједности

Србија

Пуцано на српску полицију у Копненој зони безбједности

3 ч

0
Кућа Здравка Чолић на коју је бачена бомба

Србија

Нови детаљи напада на кућу Здравка Чолића: Бацили бомбу, па побјегли тротинетом, није им први пут!

4 ч

0
Ухапшен осумњичени за бомбашки напад на познати београдски ресторан "Џери"

Србија

Ухапшен осумњичени за бомбашки напад на познати београдски ресторан "Џери"

4 ч

0
Руску вакцину против меланома прва у свијету примиће – Српкиња

Србија

Руску вакцину против меланома прва у свијету примиће – Српкиња

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

59

Спектакл загарантован: Свечано отворене Зимске олимпијске игре у Милану и Кортини

22

44

Централне вијести АТВ-а, 06.02.2026.

22

28

Зечевић за АТВ: Штедња није ништа друго него одгођена потрошња

22

21

Звезда пала послије драме у Арени

22

16

Цвијановић са замјеником државног секретара САД

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner