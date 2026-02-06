Logo
Ухапшен осумњичени за бомбашки напад на познати београдски ресторан "Џери"

06.02.2026

18:54

Фото: АТВ

Припадници Министарства унутрашњих послова у Београду ефикасном акцијом идентификовали су и лишили слободе мушкарца осумњиченог за бомбашки напад на познати београдски ресторан "Џери" на Новом Београду.

Према незваничним информацијама из истраге, осумњичени се терети да је у ноћним сатима активирао и бацио експлозивну направу на објекат, чиме је причињена знатна материјална штета, док на срећу повријеђених није било.

Детаљи истраге

Полиција је оперативним радом и прегледом снимака са сигурносних камера успјела да лоцира нападача. Мотив напада још увијек није званично потврђен, али се провјерава да ли је ријеч о опомени или нерашчишћеним рачунима.

Осумњиченом се на терет ставља кривично дјело изазивање опште опасности и недозвољена производња, држање и ношење оружја и експлозивних материја.

Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати, након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведен надлежном тужилаштву на саслушање.

Незванично, бомбу је бацио јуче два сата након поноћи и камере су га снимиле, пише Телеграф.

