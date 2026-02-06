Хрватска срушила капелу Вукашину Шошкочанину

Извор:
06.02.2026
Капелу команданту одбране Борова Села Вукашину Шошкочанину хрватске власти су уклониле послије три деценије.
Рушење капеле почело је у новембру прошле године, а претходило му је доношење Закона о гробљима у априлу 2025. године, којим се прописује поступак уклањања споменика Срба.
Предсједник Домовинског покрета Иван Пенава рекао је да је „коначно“ уклоњен маузолеј Шошкочанину на подручју Борова Села, наводећи да је то било „једно од кључних обећања Домовинског покрета“.
Пенава, који је капелу прогласио маузолејем, изјавио је да је ријеч о грађевини која је, како је навео, „величала лик и дјело четничког војводе“, преносе хрватски медији.
Директор Документационо-информационог центра „Веритас“ Саво Штрбац рекао је раније да је радни назив Закона „лекс Вукашин Шошкочанин“, којем је породица у Борову Селу подигла капелу и на њој је стајала плоча са именом, презименом и титулом, као и стихови да ће „на српској земљи високо стајати српска застава“.
Тај натпис и плоча, појаснио је Штрбац, одавно су разбијени, капела је демолирана, а Вукашиново тијело је одавно пренесено у Глођане код Бача у Војводини.
Штрбац је подсјетио да су се хрватске и српске јединице сукобиле у Борову Селу 1991. године код Вуковара, при чему је погинуло 12 хрватских полицајаца и три Србина, што многи историчари сматрају почетком хрватско-српског сукоба.
