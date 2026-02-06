Logo
Large banner

Хрватска срушила капелу Вукашину Шошкочанину

Извор:

Агенције

06.02.2026

17:50

Коментари:

0
Хрватска срушила капелу Вукашину Шошкочанину
Фото: screenshot

Капелу команданту одбране Борова Села Вукашину Шошкочанину хрватске власти су уклониле послије три деценије.

Рушење капеле почело је у новембру прошле године, а претходило му је доношење Закона о гробљима у априлу 2025. године, којим се прописује поступак уклањања споменика Срба.

Пенава: Испуњено кључно обећање

Предсједник Домовинског покрета Иван Пенава рекао је да је „коначно“ уклоњен маузолеј Шошкочанину на подручју Борова Села, наводећи да је то било „једно од кључних обећања Домовинског покрета“.

Пенава, који је капелу прогласио маузолејем, изјавио је да је ријеч о грађевини која је, како је навео, „величала лик и дјело четничког војводе“, преносе хрватски медији.

Штрбац: Закон назван „лекс Вукашин Шошкочанин“

Директор Документационо-информационог центра „Веритас“ Саво Штрбац рекао је раније да је радни назив Закона „лекс Вукашин Шошкочанин“, којем је породица у Борову Селу подигла капелу и на њој је стајала плоча са именом, презименом и титулом, као и стихови да ће „на српској земљи високо стајати српска застава“.

Тај натпис и плоча, појаснио је Штрбац, одавно су разбијени, капела је демолирана, а Вукашиново тијело је одавно пренесено у Глођане код Бача у Војводини.

Штрбац је подсјетио да су се хрватске и српске јединице сукобиле у Борову Селу 1991. године код Вуковара, при чему је погинуло 12 хрватских полицајаца и три Србина, што многи историчари сматрају почетком хрватско-српског сукоба.

Подијели:

Тагови:

Вукашин Шошкочанин

Хрватска

kapela

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Расписана Интерполова потјерница за Лидијом Митровић

Регион

Расписана Интерполова потјерница за Лидијом Митровић

4 ч

0
МУП Хрватске: Нема одгађања, ЕЕС мора у априлу у потпуности да буде функционалан

Регион

МУП Хрватске: Нема одгађања, ЕЕС мора у априлу у потпуности да буде функционалан

5 ч

0
Два концерта Томпсона у Ријеци упркос противљењу дијела одборника

Регион

Два концерта Томпсона у Ријеци упркос противљењу дијела одборника

7 ч

0
Невријеме и велика плима у Далмацији

Регион

Упаљен аларм: Стижу невријеме и грмљавина, пријети олујни вјетар

11 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

17

Делегација Републике Српске у Бијелој кући са Каролин Ливит

20

12

Лото резултати 11. коло (6. фебруар 2026): Извучени бројеви и Џокер комбинација

20

08

Канада отворила конзулат на Гренланду

20

01

Пуцано на српску полицију у Копненој зони безбједности

19

57

Серија 'Обећани живот': Прича о 'Мајци храбрости'

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner