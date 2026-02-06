Расписана Интерполова потјерница за Лидијом Митровић

Извор:
СРНА
06.02.2026
15:54
Коментари:0
Интерпол Подгорица је расписао међународну потјерницу за бившим специјалним црногорским државним тужиоцем Лидијом Митровић, саопштено је из Управе полиције Црне Горе.
Митровићева је крајем маја прошле године правоснажно осуђена на седам мјесеци затвора због злоупотребе службеног положаја у предмету "Клап".
Међутим, није се добровољно јавила на издржавање казне, због чега полиција покушава да је лоцира и приведе.
Из полиције су појаснили да она, до момента издавања налога Основног суда у Подгорици за принудно довођење, није била предмет обавезног поступања полицијских службеника.
Из Основног суда у Подгорици је саопштено да је Управа полиције 19. јануара примила наредбу за принудно привођење Митровићеве.
Полиција је од тог дана, па све до понедјељка, 2. фебруара, трагала за Митровићевом на познатим адресама због издржавања казне затвора од седам мјесеци у Управи за извршење кривичних санкција.
Регион
2 ч0
Регион
4 ч0
Регион
8 ч0
Регион
9 ч0
Најновије
Најчитаније
17
26
17
25
17
11
17
08
16
51
Тренутно на програму