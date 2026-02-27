Logo
"ХЕ на Дрини била стратешки партнер у организацији МОСИ игара"

Хидроелектрана на Дрини, Хидроелектрана Вишеград
Фото: АТВ

ХЕ на Дрини била стратешки партнер у организацији МОСИ игара, каже Недељко Перишић директор Хидроелектране на Дрини.

"Хидроелектране су велико предузеће, значајно не само за Вишеград него за цијелу регију и Републику Српску. Евидентно је да предузеће остварује и значајне приходе и да зарађује значајну количину новца и логично је да као једно јавно предузеће, друштвено одговорно има обавезу да улаже локалну заједницу", каже Недељко Перишић директор Хидроелектране на Дрини.

Перишић појашњава да су МОСИ игре врло значајне као и да младим људима значи учешће. Вишеград је добио прилику да 60. јубиларне игре буду одржане у Вишеграду.

"Ми смо били стратешки партнер у том пројекту и Вишеград је поново показао да може бити добар домаћин. Имали смо рекордан број спортиста. Локална заједница је заиста на максималан начин припремила игре. Имали смо подршку Владе Републике Српске, један заједнички пројекат који је завршио на један најбољи начин", каже Перишић.

Недељко Перишић

Хидроелектрана Вишеград

електрична енергија

MOSI

