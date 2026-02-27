Logo
Large banner

Додик са Гојковићевом: Јачање јединства српског народа, темељ наше политике

Извор:

АТВ

27.02.2026

14:48

Коментари:

0
Додик са Гојковићевом: Јачање јединства српског народа, темељ наше политике
Фото: X / MiloradDodik

Предсједник СНСД-а Милорад Додик разговарао је данас у Бањалуци да предсједницом Покрајинске владе Војводине Мајом Гојковић.

- Имао сам веома угодан разговор са предсједницом Покрајинске владе Војводине Мајом Гојковић о актуелним политичким темама. Јачање јединства српског народа, као и сваког вида сарадње између Републике Српске и Србије, остајe темељ наше политике и гаранција сигурне и стабилне будућности - написао је Додик на Икс-у.

Навео је да је Република Српска посвећена дијалогу и миру, те наставља да се свим правним и политичким средствима бори за своју уставну позицију и надлежности.

Подијели:

Таг :

Милорад Додик

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Милорад Додик

Република Српска

Додик подржао приједлог БОРС-а да 1. март буде дан жалости

18 ч

1
Милорад Додик

Република Српска

Додик: "Српска кућа" у Брчком увијек ће се тако звати

1 д

6
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Што се мене тиче, БХРТ може да остане затамњен до судњег дана

19 ч

8
Кабири захвалио Додику: Израел стоји уз своје доказане пријатеље

Економија

Кабири захвалио Додику: Израел стоји уз своје доказане пријатеље

1 д

0

Више из рубрике

Савић: Опозиција у Српској се распада – то је само циркус и борба за фотеље

Република Српска

Савић: Опозиција у Српској се распада – то је само циркус и борба за фотеље

1 ч

0
Хидроелектрана на Дрини, Хидроелектрана Вишеград

Република Српска

"ХЕ на Дрини била стратешки партнер у организацији МОСИ игара"

1 ч

0
Хидроелектрана на Дрини у Вишеграду

Република Српска

Успјех дугогодишњег рада Хидроелектране на Дрини жеља за унапријеђењем система електропривреде Српске

2 ч

0
Синиша Каран

Република Српска

Каран: Устав који траје - државност се проглашава у тренутку, а потврђује у континуитету

3 ч

12

  • Најновије

  • Најчитаније

14

55

Потресно свједочанство оца Живка Кнежевића о погибији сина Браце: "И сада га сањам"

14

48

Додик са Гојковићевом: Јачање јединства српског народа, темељ наше политике

14

47

ЦИК БиХ потврдила: Општина добила новог начелника

14

28

Ово су парови осмине финала Лиге Европе и Лиге Конференција

14

18

Протест у Сарајеву: Демонстранти позивају раднике Тужилаштва КС да отворе прозоре

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner