Додик са Гојковићевом: Јачање јединства српског народа, темељ наше политике

Предсједник СНСД-а Милорад Додик разговарао је данас у Бањалуци да предсједницом Покрајинске владе Војводине Мајом Гојковић.
- Имао сам веома угодан разговор са предсједницом Покрајинске владе Војводине Мајом Гојковић о актуелним политичким темама. Јачање јединства српског народа, као и сваког вида сарадње између Републике Српске и Србије, остајe темељ наше политике и гаранција сигурне и стабилне будућности - написао је Додик на Икс-у.
Навео је да је Република Српска посвећена дијалогу и миру, те наставља да се свим правним и политичким средствима бори за своју уставну позицију и надлежности.
Имао сам веома угодан разговор са предсједницом Покрајинске владе Војводине Мајом Гојковић о актуелним политичким темама. — Милорад Додик (@MiloradDodik) February 27, 2026
Јачање јединства српског народа, као и сваког вида сарадње између Републике Српске и Србије, остајe темељ наше политике и гаранција сигурне и стабилне… pic.twitter.com/l4HaL7pElx
