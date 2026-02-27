Перишић за АТВ: Погонска спремност ХЕ Вишеград на максималном нивоу

Извор:
АТВ
27.02.2026
08:28
Коментари:0
Погонска спремност ХЕ Вишеград на максималном нивоу, каже Недељко Перишић директор Хидроелектране на Дрини.
"Производња у хидроелектрани утиче од два фактора, на један ми можемо да утичемо то је погодна спремност тј. да ли смо ми спремни да сву ту воду да на профилу бране хидроелектране обрадимо, прерадимо и произведемо електричну енергију", каже Недељко Перишић директор Хидроелектране на Дрини.
Перишић каже да је погонска спремност ХЕ Вишеград на максималном нивоу.
"Други важан фактор је хидрологија тј. временске прилике, да ли ми имамо довољну количину воде да покрене читав тај систем и производимо електричну енергију", каже Перишић.
