Logo
Large banner

Перишић за АТВ: Погонска спремност ХЕ Вишеград на максималном нивоу

Извор:

АТВ

27.02.2026

08:28

Коментари:

0
Хидроелектрана на Дрини, Хидрелектрана Вишеград
Фото: АТВ

Погонска спремност ХЕ Вишеград на максималном нивоу, каже Недељко Перишић директор Хидроелектране на Дрини.

"Производња у хидроелектрани утиче од два фактора, на један ми можемо да утичемо то је погодна спремност тј. да ли смо ми спремни да сву ту воду да на профилу бране хидроелектране обрадимо, прерадимо и произведемо електричну енергију", каже Недељко Перишић директор Хидроелектране на Дрини.

Перишић каже да је погонска спремност ХЕ Вишеград на максималном нивоу.

"Други важан фактор је хидрологија тј. временске прилике, да ли ми имамо довољну количину воде да покрене читав тај систем и производимо електричну енергију", каже Перишић.

Подијели:

Тагови :

Хидроелектрана Вишеград

електрична енергија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Хидроелектрана Вишеград један од стубова енергетског система Српске

Република Српска

Хидроелектрана Вишеград један од стубова енергетског система Српске

51 мин

0
Хидроелектране производе пуном паром

Република Српска

Хидроелектране производе пуном паром

2 седм

0
Лоша хидролошка година за хидроелектране у Српској

Друштво

Лоша хидролошка година за хидроелектране у Српској

4 мј

0
Милановић: Доток је стабилизован

Бања Лука

Милановић: Доток је стабилизован

11 мј

0

Више из рубрике

Тактичка вјежба на подручју Лакташа, огласио се МУП

Република Српска

Тактичка вјежба на подручју Лакташа, огласио се МУП

22 мин

0
Хидроелектрана Вишеград један од стубова енергетског система Српске

Република Српска

Хидроелектрана Вишеград један од стубова енергетског система Српске

51 мин

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик подржао приједлог БОРС-а да 1. март буде дан жалости

12 ч

0
Уставни суд Републике Српске

Република Српска

Одбачене апелације о оцјени уставности именовања в.д. предсједника Српске

13 ч

2

  • Најновије

  • Најчитаније

08

35

Још једна европска земља забрањује дјеци друштвене мреже

08

32

Хаос у Њемачкој: Кренуо штрајк, јавни превоз готово паралисан

08

28

Перишић за АТВ: Погонска спремност ХЕ Вишеград на максималном нивоу

08

19

Медији пишу: Иран одбацио све захтјеве САД-а

08

14

Тактичка вјежба на подручју Лакташа, огласио се МУП

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner