Logo
Large banner

Тактичка вјежба на подручју Лакташа, огласио се МУП

Извор:

АТВ

27.02.2026

08:14

Коментари:

0
Тактичка вјежба на подручју Лакташа, огласио се МУП

Министарство унутрашњих послова Републике Српске организује данас тактичку вјежбу на подручју Лакташа, која ће трајати до 15 часова.

"Министарство унутрашњих послова Републике Српске обавјештава грађане да ће се данас 27.02.2026. године у времену од 08,00 до 15,00 часова на подручју насеља Буковица и Јаблан, град Лакташи, реaлизовати тактичка вјежба.

Наведена вјежба би могла привући пажњу грађана који се нађу у близини наведене локације, па се у вези с тим грађани обавјештавају да не постоји никаква опасност за случајне пролазнике и да нема разлога за узнемиреност", наводе из МУП-а Српске.

Вјежбу организује Центар за обуку за припаднике Жандармерије.

Подијели:

Тагови :

МУП Републике Српске

Вјежба МУП-а Српске

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Хидроелектрана Вишеград један од стубова енергетског система Српске

Република Српска

Хидроелектрана Вишеград један од стубова енергетског система Српске

51 мин

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик подржао приједлог БОРС-а да 1. март буде дан жалости

12 ч

0
Уставни суд Републике Српске

Република Српска

Одбачене апелације о оцјени уставности именовања в.д. предсједника Српске

13 ч

2
Болница „Свети архиђакон Стефан, 9.јануар“ у Требињу

Република Српска

Нова ера здравства на југу Српске: Требињска болница отвара врата пацијентима

13 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

08

35

Још једна европска земља забрањује дјеци друштвене мреже

08

32

Хаос у Њемачкој: Кренуо штрајк, јавни превоз готово паралисан

08

28

Перишић за АТВ: Погонска спремност ХЕ Вишеград на максималном нивоу

08

19

Медији пишу: Иран одбацио све захтјеве САД-а

08

14

Тактичка вјежба на подручју Лакташа, огласио се МУП

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner