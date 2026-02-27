Тактичка вјежба на подручју Лакташа, огласио се МУП

Извор:
Министарство унутрашњих послова Републике Српске организује данас тактичку вјежбу на подручју Лакташа, која ће трајати до 15 часова.
"Министарство унутрашњих послова Републике Српске обавјештава грађане да ће се данас 27.02.2026. године у времену од 08,00 до 15,00 часова на подручју насеља Буковица и Јаблан, град Лакташи, реaлизовати тактичка вјежба.
Наведена вјежба би могла привући пажњу грађана који се нађу у близини наведене локације, па се у вези с тим грађани обавјештавају да не постоји никаква опасност за случајне пролазнике и да нема разлога за узнемиреност", наводе из МУП-а Српске.
Вјежбу организује Центар за обуку за припаднике Жандармерије.
