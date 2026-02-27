Logo
У Српској рођено 29 беба

27.02.2026

08:46

Коментари:

0
Фото: Pexels/kelvin agustinus

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 29 беба, 15 дјевојчица и 14 дјечака, речено је Срни у породилиштима.

Осам беба рођено је у Бањалуци, пет у Бијељини, по четири у Зворнику и Требињу, три у Добоју, двије у Невесињу, а по једна у Источном Сарајеву, Фочи и Градишци.

У Бањалуци је рођено пет дјевојчица и три дјечака, у Бијељини три дјевојчице и два дјечака, у Зворнику четири дјечака, у Требињу три дјевојчице и дјечак, у Добоју два дјечака и дјевојчица, у Невесињу два дјечака, а у Источном Сарајеву, Фочи и Градишци по једна дјевојчица.

Порода није било у Приједору.

