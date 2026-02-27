"Еко топлане" траже ванредну сједницу Скупштине: Мјесечни губитак угрожава стабилност система

Извор:
АТВ
27.02.2026
10:13
Еко топлане Бања Лука упутиле су градоначелнику Града Бања Лука и Скупштини Града Бања Лука формалну ургенцију са иницијативом за хитно заказивање ванредне сједнице Скупштине, на којој би се разматрала кључна питања везана за функционисање система даљинског гријања у овом граду.
У допису се наводи да на дневни ред 6. сједнице Скупштине Града Бања Лука нису уврштена питања која се односе на захтјев за давање сагласности на Одлуку о повећању цијене испоручене топлотне енергије, захтјев за додјелу текућег гранта ради обезбјеђења стабилности система, као ни разматрање кредитног аранжмана са Европском банком за обнову и развој (ЕБРД) за пројекат реконструкције дистрибутивне мреже.
"Еко топлане од краја 2023. године сукцесивно достављају Граду детаљне финансијске анализе и пројекције које, како наводе, недвосмислено показују да свако даље пролонгирање одлучивања генерише додатни губитак од приближно 1.000.000 КМ на мјесечном нивоу. Та динамика, истичу, није статистичка процјена, већ реална и мјерљива посљедица дисбаланса између раста улазних трошкова и непромијењеног нивоа прихода.
Наставак таквог тренда директно угрожава способност система да обезбиједи довољне количине енергента, реализује неопходне реконструкције на дотрајалој дистрибутивној мрежи и сервисира преузете обавезе. Одлагање одлука у овом тренутку има кумулативни ефекат, што значи да би евентуално накнадно донесене мјере имале знатно смањен финансијски и оперативни домет", наводе из овог предузећа.
У ургенцији се посебно наглашава да се не ради искључиво о пословном резултату једног привредног друштва, већ о финансијској одрживости система од јавног интереса који обезбјеђује гријање за десетине хиљада домаћинстава, као и за образовне, здравствене и друге јавне установе у Бањалуци.
"Свако даље продубљивање финансијског дисбаланса, упозоравају, директно утиче на способност система да благовремено обезбиједи енергент, изврши неопходне инвестиционе и реконструктивне захвате и очува поузданост испоруке топлотне енергије. Уколико се одлуке од стратешког значаја буду доносиле са временским закашњењем, њихов финансијски и оперативни ефекат биће умањен до нивоа који може угрозити цјелокупну стабилност система. У том случају, одговорност за посљедице проистекле из институционалног одлагања, наводи се, не може бити приписана Управи Еко топлана, која је благовремено и документовано указала на потребу хитног поступања", кажу из Еко топлана.
Члан Управног одбора Еко топлана Драгиша Зечевић изјавио је да је ријеч о питању које превазилази оквире једне пословне одлуке.
„Ово није питање комерцијалне политике, већ питање заштите јавног интереса и стабилности градске комуналне инфраструктуре. Сматрамо да је у интересу града и грађана да се, у складу са Пословником Скупштине Града Бања Лука, без даљег одлагања закаже ванредна сједница и омогући пуна расправа и одлучивање о наведеним питањима“, поручио је Зечевић.
Еко топлане сматрају да је хитно институционално поступање неопходно како би се очувала дугорочна стабилност система даљинског гријања у Бањалуци.
