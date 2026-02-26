Logo
Могуће гашење бањалучког факултета: Студенти добили поруку

26.02.2026

Након што су се појавиле информације да би Независни универзитет Бањалука (НУБЛ) могао бити затворен, ректор Остоја Барашин изјавио је да је ријеч о првостепеном рјешењу и да процес још није завршен.

Како је навео, Универзитет је добио првостепено рјешење Агенције за високо образовање Републике Српске којим им се оспорава нова акредитација.

"Овдје процес није завршен. Имамо право жалбе и поступак се наставља у другостепеној процедури. Сматрамо да је комисија за акредитацију, која је боравила на Универзитету, дала веома строгу и у великом дијелу неутемељену оцјену", рекао је Барашин, преноси "СрпскаИнфо".

Он тврди да је НУБЛ оштећен оваквом одлуком, али наглашава да то не значи гашење установе.

Препорука студентима

Истовремено, управа је дијелу студената препоручила да школовање наставе на универзитетима са којима НУБЛ има потписане уговоре о сарадњи, да у случају евентуалног губитка акредитације не би изгубили семестар.

"Препоручили смо студентима да наредни семестар не уписују код нас док траје поступак, како не би дошли у ситуацију да изгубе вријеме. Желимо да им омогућимо да школовање заврше у планираном року", објаснио је ректор.

Додао је да су неки студенти већ прихватили препоруку и пријавили се на друге универзитете, док остали имају рок за одлуку до понедјељка док траје уписни рок.

Рок за жалбу 15 дана

Према ријечима Барашина, НУБЛ има рок за жалбу од 15 дана, а другостепена комисија, према закону, има највише 60 дана да донесе одлуку.

" Имамо аргументе и разлога за оптимизам. Заједно са Управним одбором искористићемо сва расположива правна средства како бисмо оспорили првостепено рјешење и омогућили наставак рада", закључио је Барашин.

Иначе, Агенција за високо образовање Републике Српске спровела је поступак акредитације Независног универзитета Бањалука који је окончан издавањем рјешења.

Рјешење ће бити јавно доступно на интернет страници Агенције када буде коначно, односно када су пропуштени рокови за изјављивање жалбе или када се донесе коначна одлука по жалби.

