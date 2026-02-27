Logo
Минић о враћању споменика Францу Фердинанду

27.02.2026

11:08

Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је данас да политичко Сарајево ради само оно што ремети историју или је имало ужасне посљедице по Србе, па у том смјеру иде и прича о враћању споменика Францу Фердинанду, што сматра и почетком кампање за опште изборе.

Минић је подсјетио да из ФБиХ постоје толики изливи мржње, док из Републике Српске тога нема.

Фердинанд споменик

Србија

Контроверзна одлука: Сарајево враћа споменик Францу Фердинанду и Софији!

"Када сте чули било какву ријеч мржње из Републике Српске", рекао је Минић на конференцији за новинаре у Бањалуци.

Он је подсјетио на пуцњаву у ФБиХ, покличе под којима су одсијецане главе српским борцима, пјесме које позивају на убијање и указао на чињеницу да се на то ћути.

"Ово што се дешава у политичком Сарајеву и окружењу иде у прилог томе да морамо бити јачи, одлучнији и јединственији без обзира како ће то неко схватити", истакао је Минић.

Он сматра и да поруке које долазе из Сарајева имају јасан циљ да испровоцирају реакцију Српске, али је нагласио да неће успјети у томе.

"Ми ћемо бранити Републику Српску, нећемо дати њене институције и имаћемо наше партнере, а то је Србија која је и потписник и гарант Дејтонског споразума", нагласио је Минић.

Не може се, каже он, правити заједничка прича ако сваки дан вријеђају Републику Српску.

"Желимо мир и стабилност али нећемо дозволити нападе", рекао је Минић и додао да у Сарајеву могу да раде шта хоће, али је указао и да народ у ФБиХ не подржава ту причу.

Према његовим ријечима, том народу је до економије, да се разговара о привредним потенцијалима.

"Нажалост они који немају шта друго рећи о економији, привреди причају те накарадне националистичке приче", закључио је Минић.

