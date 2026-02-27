Српска ће се на најбољи начин представити на "Експу 2027"

27.02.2026
10:59
Коментари:2
Предсједник Покрајинске владе Војводине Маја Гојковић изјавила је да ће се акционим планом појачати сарадња са Републиком Српском у области привреде, економије и туризма, те културе и образовања, спорта, научноистраживачких дјелатности.
Гојковићева је додала да ће делегација Покрајинске владе Војводине данас учествовати на Међународном сајму туризма у Бањалуци који је постао традиционалан.
"Примећујем да овај сајам поприма размере озбиљног и то је највећи сајам туризма у региону који привлачи све већи број учесника из привредног дела и државе које рачунају да се боље повежу са Републиком Српском и то нам је циљ", рекла је Гојковићева на конференцији за новинаре у Бањалуци након састанка са премијером Српске Савом Минићем.
Она је истакла да АП Војводина у прошлој години биљежи пораст броја туриста из Републике Српске и БиХ.
"Ту смо да појачамо овај тренд раста на територији Војводине", поручила је Гојковићева.
Она је захвалила премијеру Српске на пријатељско, братском и садржајном разговору.
Према њеним ријечима, циљ је и да Република Српска буде активан учесник на Експу 2027. године како би што боље представила своје потенцијале великом броју земаља учесница.
Република Српска ће на Сајму "Експо 2027" у Београду на најбољи начин представи своје потенцијале, изјавио је премијер Саво Минић
Минић је истакао је почаствован позивом за учешће Републике Српске на сајму "Експо 2027" који се одржава у Србији, а окупиће више од 140 држава свијета.
"Србија је домаћин и искористићемо све капацитете који нам буду пружени. Не постоји боља могућност за презентацију Републике Српске", рекао је Минић на конференцији за новинаре.
Он је, говорећи о стању у термоелектранама у Угљевику и Гацку, навео да се тражи начин да би се стабилизовало стање, што подразумијева сарадњу са потенцијалним партнерима и кредиторима.
"Постоје проблеми са тржиштем електричне енергије. То доводи до тога да се враћамо и на ову врсту енергије. Немамо ништа конкретизовано за сада", каже Минић.
