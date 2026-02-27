Logo
Large banner

Српска ће се на најбољи начин представити на "Експу 2027"

27.02.2026

10:59

Коментари:

2
Српска ће се на најбољи начин представити на "Експу 2027"
Фото: АТВ

Предсједник Покрајинске владе Војводине Маја Гојковић изјавила је да ће се акционим планом појачати сарадња са Републиком Српском у области привреде, економије и туризма, те културе и образовања, спорта, научноистраживачких дјелатности.

Гојковићева је додала да ће делегација Покрајинске владе Војводине данас учествовати на Међународном сајму туризма у Бањалуци који је постао традиционалан.

"Примећујем да овај сајам поприма размере озбиљног и то је највећи сајам туризма у региону који привлачи све већи број учесника из привредног дела и државе које рачунају да се боље повежу са Републиком Српском и то нам је циљ", рекла је Гојковићева на конференцији за новинаре у Бањалуци након састанка са премијером Српске Савом Минићем.

Она је истакла да АП Војводина у прошлој години биљежи пораст броја туриста из Републике Српске и БиХ.

"Ту смо да појачамо овај тренд раста на територији Војводине", поручила је Гојковићева.

Она је захвалила премијеру Српске на пријатељско, братском и садржајном разговору.

Према њеним ријечима, циљ је и да Република Српска буде активан учесник на Експу 2027. године како би што боље представила своје потенцијале великом броју земаља учесница.

МИНИЋ: СРПСКА ЋЕ СЕ НА НАЈБОЉИ НАЧИН ПРЕДСТАВИТИ НА "ЕКСПУ 2027"

Република Српска ће на Сајму "Експо 2027" у Београду на најбољи начин представи своје потенцијале, изјавио је премијер Саво Минић

Минић је истакао је почаствован позивом за учешће Републике Српске на сајму "Експо 2027" који се одржава у Србији, а окупиће више од 140 држава свијета.

"Србија је домаћин и искористићемо све капацитете који нам буду пружени. Не постоји боља могућност за презентацију Републике Српске", рекао је Минић на конференцији за новинаре.

Он је, говорећи о стању у термоелектранама у Угљевику и Гацку, навео да се тражи начин да би се стабилизовало стање, што подразумијева сарадњу са потенцијалним партнерима и кредиторима.

"Постоје проблеми са тржиштем електричне енергије. То доводи до тога да се враћамо и на ову врсту енергије. Немамо ништа конкретизовано за сада", каже Минић.

Подијели:

Тагови :

Саво Минић

Maja Gojković

Коментари (2)
Large banner

Више из рубрике

Хидроелектрана на Дрини, Хидрелектрана Вишеград

Република Српска

Перишић за АТВ: Погонска спремност ХЕ Вишеград на максималном нивоу

3 ч

0
Тактичка вјежба на подручју Лакташа, огласио се МУП

Република Српска

Тактичка вјежба на подручју Лакташа, огласио се МУП

3 ч

0
Хидроелектрана Вишеград један од стубова енергетског система Српске

Република Српска

Хидроелектрана Вишеград један од стубова енергетског система Српске

4 ч

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик подржао приједлог БОРС-а да 1. март буде дан жалости

15 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

11

55

Упозорење из Русије: Кијев припрема саботажу на два гасовода

11

39

ХВО-ов мучитељ из логора у Дервенти осуђен на три и по године затвора

11

19

Добојлија са потјернице ухапшен са бијелим прахом

11

16

Каран: Устав који траје - државност се проглашава у тренутку, а потврђује у континуитету

11

12

Огласила се полиција о експлозији код куће Славена Јелића

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner