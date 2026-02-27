Драма у Теслићу: Експлозија пред кућом предсједника Скупштине града

Аутор:Огњен Матавуљ
Испред куће Славена Јелића, предсједника Скупштине града Теслић, јутрос је дошло до експлозије у којој, срећом, нико није повријеђен.
Како сазнајемо детонација је одјекнула јутрос око 7.30 часова.
У ПУ Добој за АТВ наводе да им је јутрос пријављено да је дошло до експлозије.
”За сада није познато о каквој се експлозивној направи радило. У току је увиђај након којег ће бити познато више информација”, наводе у ПУ Добој.
Јелић је предсједник теслићке скупштине која се због политичких превирања, прелазака из странке у странку и хапшења одборника нашла у центру пажње јавности у Републици Српској у посљедњих годину дана.
Јелић је своју политичку каријеру започео у СНСД-у. Из теслићког СНСД-а је прешао у СПС. Управо је у страначком дресу СПС-а освојио одборнички мандат, подржавајући кандидата за начелника Теслића око којег су се окупили СНСД-а и коалиција.
Послије избора, приближио се СДС-у и начелнику Милану Миличевићу. Тада су га дојучерашњи политички противници из СДС-а изабрали за предсједника Скупштине општине Теслић.
Јелић је због кршења Статута СПС-а искључен из ове партије.
Славен Јелић постао члан СП-а
Послије свега, постао је члан СП-а.
