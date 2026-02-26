Logo
Large banner

Ухапшен малољетник који је бацио бомбу на локал

Извор:

Информер

26.02.2026

21:15

Коментари:

0
Ухапшен малољетник који је бацио бомбу на локал
Фото: Pexels

Полиција у Београду ухапсила је малољетника, због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја.

Сумња се да је он 9. фебруара у Браничевској улици, око 4 часа, бацио ручну бомбу на један угоститељски објекат.

Осумњиченом малољетнику је од стране Вишег суда у Београду одређен притвор до тридесет дана.

Подсјетимо, данас је београдска полиција ухапсила С. М. (28), због сумње да је извршио кривично дјело изазивање опште опасности, као и Д. М. (25), због сумње да је извршио кривично дјело изазивање опште опасности у саизвршилаштву.

Школа

Регион

Директор школе оптужен да је лажирао радне сате

Сумња се да су С. М. и још једна особа, која је раније ухапшена, намјерно изазвали пожар, 2. фебруара, у просторијама две фирме у Сурчину и Вождовцу, док им је у томе, како се сумња, помогао Д. М.

Полиција ће против особе која је раније ухапшена поднијети и кривичну пријаву због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело изазивање опште опасности.

Осумњиченима С. М. и Д. М. је одређено задржавање до 48 часова, након чега ће, уз кривичну пријаву бити приведени надлежном тужилаштву, преноси Информер.

Подијели:

Тагови :

bačena bomba

хапшење

maloljetnik

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Елиска Бебичкова

Сцена

Познати возач Формуле 1 раскинуо са атрактивном Чехињом

1 ч

0
Напад на Украјину

Свијет

Искандери, Циркони, Герани: Украјина у пламену

1 ч

0
Школа, учионица

Регион

Директор школе оптужен да је лажирао радне сате

1 ч

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Свијет

Јак земљотрес погодио Румунију

1 ч

0

Више из рубрике

ОЈТ Бањалука

Хроника

Пет ухапшених због туче у Борику спроведено у Тужилаштво

3 ч

0
Хорор: Трудница се закуцала у зграду

Хроника

Хорор: Трудница се закуцала у зграду

3 ч

0
Вођа Шкаљараца осуђен на 15 година!

Хроника

Вођа Шкаљараца осуђен на 15 година!

4 ч

0
Туча у дворани Борик на футсал утакмици

Хроника

Још троје ухапшених због туче у бањалучкој дворани Борик

4 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

22

23

Овако је Кристал Палас повео против Зрињског

22

20

Хорор: Пронађени дијелови људског тијела у торбама

22

13

Четири знака да сте лоши у кревету

22

10

Централне вијести, 26.02.2026.

22

09

Продужено родитељско одсуство: Ево колико сада траје

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner