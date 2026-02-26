Ухапшен малољетник који је бацио бомбу на локал

Извор:
Полиција у Београду ухапсила је малољетника, због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја.
Сумња се да је он 9. фебруара у Браничевској улици, око 4 часа, бацио ручну бомбу на један угоститељски објекат.
Осумњиченом малољетнику је од стране Вишег суда у Београду одређен притвор до тридесет дана.
Подсјетимо, данас је београдска полиција ухапсила С. М. (28), због сумње да је извршио кривично дјело изазивање опште опасности, као и Д. М. (25), због сумње да је извршио кривично дјело изазивање опште опасности у саизвршилаштву.
Сумња се да су С. М. и још једна особа, која је раније ухапшена, намјерно изазвали пожар, 2. фебруара, у просторијама две фирме у Сурчину и Вождовцу, док им је у томе, како се сумња, помогао Д. М.
Полиција ће против особе која је раније ухапшена поднијети и кривичну пријаву због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело изазивање опште опасности.
Осумњиченима С. М. и Д. М. је одређено задржавање до 48 часова, након чега ће, уз кривичну пријаву бити приведени надлежном тужилаштву, преноси Информер.
