Челси пронашао "кртицу"

19.03.2026
Челси је у двомечу осмине финала Лиге шампиона елиминисан од Пари Сен Жермена са укупних 8:2, а пред први меч у Француској је имао озбиљан проблем – "кртицу" у тиму.
Тада је чак осам сати пред почетак меча на "Парку принчева" процурио састав Челсија у јавност, са све промјеном голмана коју нико није могао да предвиди.
То се и обистинило, па је на конференцији за медије послије меча менаџер Лијам Росениор открио да је неко унутар тима пустио информацију, а није смио.
Слично је било и пред реванш, када је процурила вијест да Весли Фофана неће почети меч, већ да ће штоперски тандем бити Тревор Чалоба и Жорел Хато.
Обе информације су се показале тачним, што је довело до интерне клупске истраге, да би на крају кривац био откривен, али не и саопштен јавности.
"Знамо ко је то", потврдио је Розениор на конференцији за новинаре пред утакмицу са Евертоном.
"Није било злобе према мени или тиму. Знамо одакле је дошла информација и ријешили смо ситуацију".
Осврнуо се Росениор и на изјаву Енца Фернандеса, капитена у мечу против ПСЖ-а, да не зна да ли ће бити у Челсију наредне сезоне.
"Дуго сам разговарао са Енцом јутрос пре тренинга. Не само о његовим коментарима, већ и о томе како се осјећа и како можемо да се побољшамо као тим. Он је један од капитена клуба. Могу рећи да ми је јасно ставио до знања колико је срећан овдје, колико жели да побједи и колико страствено жели да будемо успјешни. Такође је рекао да би због превода и емоција његове ријечи могле бити погрешно протумачене. Што се мене тиче, он је потпуно посвећен овом тиму и победама".
(b92)
