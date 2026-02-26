Искандери, Циркони, Герани: Украјина у пламену

Извор:
Агенције
26.02.2026
21:11
Коментари:0
У ноћи између 26. фебруара и раног јутра, руске оружане снаге извеле су један од најинтензивнијих комбинованих напада на циљеве широм Украјине од почетка године.
Операција је обухватила употребу више типова прецизно вођеног наоружања, укључујући хиперсоничне ракете "Циркон“, крстареће ракете Х-101, оперативно-тактичке системе "Искандер“ и приближно 80 беспилотних летјелица типа "Геран“.
Напад је био усмјерен на енергетске, индустријске и војне објекте дубоко у позадини, са посебним фокусом на инфраструктуру која подржава логистику и енергетску повезаност земље.
Најкритичније посљедице забиљежене су у Кијевској области. Према доступним подацима, погођена је трафостаница Кијевска-750, једна од ретких, а можда и једина, пројектована за напон од 750 киловолта. Ова подстаница представља кључни елемент у преносној мрежи, па је њеним оштећењем дошло до нових нестанака струје у Кијеву и околини.
🇷🇺🇺🇦 Two ballistic missiles and about 20 'Geran' missiles were fired at targets in Kharkiv.— Zlatti71 (@Zlatti_71) February 26, 2026
- KF pic.twitter.com/6TJb2GeGPA
Извјештаји говоре о доласку дронова и крстарећих ракета Х-101 на циљеве у Василкиву, Ирпину и предграђима главног града. Украјински извори наводе да су енергетски објекти погођени и хиперсоничним ракетама "Циркон“, лансираним са подручја Крима.
Новинари листа "Кијев Индепендент“ пренијели су да су прве експлозије у пријестоници одјекнуле око 4.00 часа по локалном времену, док су системи противваздушне одбране покушавали да пресретну долазеће циљеве.
Начелник кијевске војне управе Тимур Ткаченко изјавио је да је град нападнут и балистичким ракетама и дроновима, позивајући становнике да остану у склоништима док траје узбуна. Градоначелник Виталиј Кличко потврдио је да противваздушна одбрана дјелује у граду и апеловао на грађане да остану на безбједним мјестима.
У Полтавској области, према доступним информацијама, дронови "Геран“ погодили су главно чвориште гасне инфраструктуре, након чега је избио снажан пожар видљив са велике удаљености.
Серија експлозија забележена је и у Запорожју, Виници и Харкову. У Дњепропетровској области пријављени су напади на енергетске објекте, укључујући електране у Кривом Рогу. У Виници су, поред дронова, коришћене и крстареће ракете Х-101.
Оперативно-тактичке ракете "Искандер" употријебљене су против циљева у Харковској области. Према наводима руских извора, погођени су индустријски објекти, укључујући и оне у којима су се налазили дронови дугог домета спремни за употребу против руских територија.
Око 8.00 часова по московском времену украјински канали за праћење извијестили су о новом таласу напада у којем су, наводно, учествовали бомбардери Ту-22М3. За сада нема потврђених информација о конкретним циљевима које су гађали.
Досљедно гађање енергетске инфраструктуре указује на стратегију усмерену ка систематском исцрпљивању логистичких и војних капацитета Украјине. Гађање трафостаница високог напона, гасних чворишта и индустријских објеката има директан утицај на функционисање војне производње, транспорта и снабдијевања.
💥 Geran UAV team hit an enemy drone depot.— Zlatti71 (@Zlatti_71) February 25, 2026
📍 Close to Pravdino in Kherson region
🔹 Russian Defence Ministry pic.twitter.com/HaJP8NRS90
Руски извори наводе да је употреба хиперсоничних и крстарећих ракета показала ограничене могућности западних система противваздушне одбране да пресретну најновије типове наоружања.
Са украјинске стране, званичници истичу да системи ПВО и даље дјелују и да су оборили дио долазећих пројектила и дронова, иако су поједини циљеви погођени.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму