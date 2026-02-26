Познати возач Формуле 1 раскинуо са атрактивном Чехињом

26.02.2026
21:12
Коментари:0
Веза италијанског возача Формуле 1 Кимија Антонелија и чешке професионалне картинг возачице Елиске Бабичкове званично је завршена, што је сама Бабичкова потврдила путем свог Инстаграм налога.
Пар је наводно започео романсу у октобру 2023. године, а Бабичкова је први пут посјетила Ф1 падок током Велике награде Саудијске Арабије сљедеће године, гдје су често виђени заједно.
Проблеми у вези су се наговјештавали крајем јануара, када је Бабичкова у објави на Инстаграму признала да јој је јануар био тежак мјесец и да се фокусирала на рјешавање личних питања. Мјесец касније, чешка возачица картинга коначно је потврдила раскид.
Регион
Директор школе оптужен да је лажирао радне сате
"Ово је прилично свјеже јер смо током фебруара Кими и ја покушавали да схватимо неке ствари. Једноставно нисмо били сигурни када је наша веза завршена. Зато се нисам тиме бавила до сада, иако гласине круже већ неко вријеме. Видјела сам много спекулација и лажних прича које нису тачне. Желим да све буде јасно: прекинули смо. Ја сам одлучила да окончам везу јер смо се све више разликовали у приватним животима и у плановима за будућност. Наше вриједности пред крај везе биле су веома различите. Нема драме, ништа спектакуларно. Ни други људи нису били проблем" написала је Бабичкова.
Потврда раскида долази само неколико дана прије него што Антонели започиње нову сезону у Формули 1, што додатно наглашава колико приватни живот спортиста може бити у центру пажње медија, чак и када је ријеч о личним одлукама и разилажењима у вези.
Бабичкова је у својој објави нагласила и да жели да разјасни ствари и да заустави даље ширење лажних прича, истичући да је раскид резултат неслагања и различитих животних вриједности, а не уплитања трећих особа, преноси "Телеграф".
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму