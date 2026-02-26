Нова ера здравства на југу Српске: Требињска болница отвара врата пацијентима

Аутор:Теодора Бјелогрлић
Нова адреса здравља на југу Српске од понедјељка је Болница „Свети архиђакон Стефан, 9.јануар“.
Зато, већ од сутра, медицинари пакују кофере, и из старог селе се у нови објекат, како би све било спремно за пријем првих пацијената.
Мислило се на сваки детаљ, увјеравају из Болнице. Кажу да током пресељења неће бити прекида у раду и хитни случајеви биће адекватно збринути.
"Пацијенти који заказане прегледе, који нису хитни долазе на поликлинику, јављају се на први спрат, са својом упутницом, јављају ће сестрама на пулт и оне их упућују даље шта треба да раде. Пацијенти који су хитни, који имају болничку упутницу и захтијевају хоспитализацију јављају се на Ургентни блок", објаснила је помоћник директора за медицинска питања Татјана Мрђа.
Сви остали пацијенти, треба да се јаве на одјељења на која су упућени. Сада је најзахтјевнији дио посла на медицинским сестрама и љекарима, да пацијенте који већ бораве у старом објекту безбједно и адекватно премјесте у нови. Кажу да су се добро организовали.
"Ми смо направили неколика тима ко ће пратити транспорт у амбулантном ауту и тим их дочекује у новом Болници. Све смо одредили сваку сестру и сваког љекара, који тип пратње треба, за код пацијента", рекла је главна медицинска сестра Душка Зечевић.
Ургентни блок, Поликлиника, 20 амбуланти, врхунска опрема, модерне операционе сале, 223 кревета, то су карактеристике овога велелепног здања. Млади љекари на специјализацијама, медицинске сестре на едукацијама. План је да овдје ради преко 100 доктора и око 220 медицинских сестара и техничара.
"Остало нам је још едукација једног дијела дијагностике. То ће бити завршено у првој половини марта. Сви љекари су већ распоређени, овај дио гдје се налазимо је Поликлиника, тачно се зна која је чија амбуланта", истакао је директор болнице „Свети архиђакон Стефан, 9.јануар“ Недељко Ламбета.
Да све још једном преконтролишу и дају кључ у руке, стигли су и из ресорног Министарства. Повели су са собом и искусне медицинске раднике из УКЦ Бањалука и Института за физикалну медицину „Мирослав Зотовић“. Дали су им савјете за што бољу организацију рада.
"Данас смо, комисија коју је формирао министар здравља и социјалне заштите дошли да још једном обиђемо цијели простор и да издамо решење за почетак рада здравствене установе", казао је помоћник министра за здравствену заштиту Милан Латиновић.
Са овим боље услуге имаће и требињски Дом здравља. Болница им оставља комплетну лабораторија за налазе. Зато се и данас чуло, да са коначним почетком рада нове Болнице почиње и нова ера здравства на југу Српске.
