Одржана сједница Владе Српске, ово су одлуке

Извор:
АТВ
26.02.2026
13:36
Коментари:0
Влада Републике Српске одржала је данас у Бањалуци 6. сједницу на којој су донесене сљедеће одлуке.
Влада Републике Српске утврдила је данас, на 6. сједници у Бањалуци, Приједлог закона о измјенама и допунaма Закона о гасу, по хитном поступку.
Овим измјенама и допунама Закона о гасу додатно је уређено балансирање транспорта гаса, изградња и прикључење на гасовод, преглед опреме под притиском, сигурност снабдијевања природним гасом, као и остала питања која нису била дефинисана претходним Законом о гасу.
Влада је усвојила Уредбу о физичком преносу готовине којим су прописани услови и начин уношења и изношења ефективног страног новца, конвертибилних марака, чекова, хартија од вриједности и других физичких преносивих инструмената плаћања.
Разлози за доношење Уредбе садржани су у потреби усаглашавања са Законом о измјенама и допунама Закона о девизном пословању и Законом о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности, те с циљем реализације Манивалових препорука и активности из Акционог плана за борбу против прања новца и финансирања тероризма у БиХ.
Министарство финансија је након извршене анализе постојећег правног оквира предложило усвајање уредбе којом се дефинишу појмови: „готовина“, „готов новац“, „преносиви инструменти на доносиоца“, „картица са унапријед уплаћеним средствима“, „инвестиционо злато“, „физички пренос готовине“, „носилац готовине“, као и појмови „физички пренос готовине без пратње“ и „пријава у смислу објављивања готовине“.
Уредбом се ревидира процедура којом ће Министарство финансија резидентима издавати одобрења за изношење готовог новца и чекова, а детаљније се уређује и физички пренос готовине без пратње.
Прописује се сходна примјена обавезе пријаве физичког преноса готовине са пратњом и без пратње на физички пренос инвестиционог злата са пратњом и без пратње, као и упућивање на прописе којима се уређује контрола таквог физичког преноса.
Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности Министарству рада и борачко-инвалидске заштите на План стамбеног збрињавања лица са статусом члана породице погинулог борца или ратног војног инвалида од прве до четврте категорије инвалидности за 2026. годину.
На дан 31.01.2026. године на Коначним листама лица која испуњавају услове за стамбено збрињавање додјелом стамбене јединице налази се укупно 98 лица, у 35 локалних заједница, а за реализацију права су, према процјени, потребна средства у износу од 7.232.400,00 КМ.
У току су управни поступци по поднесеним захтјевима у осам локалних заједница. Буџетом Републике Српске за 2026. годину за стамбено збрињавање обезбијеђена су средства у износу од 3.000.000,00 КМ.
Поступак стамбеног збрињавања додјелом стамбене јединице завршен је у 21 локалној заједници. У периоду од 2019. до 2025. године извршена је додјела укупно 32 стамбене јединице, у 14 локалних заједница. У 2025. години, са локалним заједницама закључено је 12 уговора о међусобној сарадњи с циљем набавке или санације 18 стамбених јединица за шта су утрошена средстава у износу од 758.232,96 КМ.
Подсјећамо, поступак стамбеног збрињавања лица са статусом члана породице погинулог борца или статусом ратног војног инвалида прописан је Уредбом о стамбеном збрињавању породица погинулих бораца и ратних војних инвалида Oдбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске. У складу са наведеном уредбом у 2019. и 2020. години расписан је Јавни позив за стамбено збрињавање лица са утврђеним статусом члана породице погинулог борца или ратног војног инвалида од прве до четврте категорије инвалидности, додјелом неповратних новчаних средстава или додјелом стамбене јединице, за територију цијеле Републике Српске. Стамбено збрињавање додјелом неповратних новчаних средстава је у потпуности реализовано за шта је издвојено 9.573.507,90 КМ за 1.328 корисника.
Влада је донијела Одлуку о давању сагласности на Пројекат бањске рехабилитације ратних војних инвалида, чланова породица погинулих бораца Одбрамбено – отаџбинског рата и жртава ратне тортуре Републике Српске за 2026. годину.
Реализацијом овог пројекта Министарство исказује бригу за ратне војне инвалиде, чланове породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата, те жртве ратне тортуре, као чланове друштва који услијед посљедица ратних дешавања имају потребу за медицинском рехабилитацијом, а ради лијечења и опоравка.
Чињеница је да је немогуће свим корисницима из наведених категорија обезбиједити бесплатну бањску рехабилитацију, али користећи позитивна искуства реализације Пројекта из претходних година, Пројекат бањске рехабилитације за 2026. годину предвиђа упућивање 750 РВИ, чланова породица погинулих бораца и жртава ратне тортуре у бањско-климатске здравствене установе Републике Српске, што је у зависности од цијене услуга и средстава обезбијеђених за те намјене.
Министарство ће за провођење бањске рехабилитације обезбиједити средства у износу од 700.000,00 КМ.
Влада Републике Српске усвојила је Информацију о плану расподјеле средстава за спровођење Програма за дјецу пред полазак у школу у 2026. години.
Програм ће се ове године реализовати радним данима од 2. марта до 29. маја, три сата дневно у непосредном раду са дјецом у 119 васпитно-образовних установа. Ове године у програм биће укључено 2.852 ученика. Кроз овај програм до сада је oд 2011. године прошло 55.914 дјеце, a Влада Републике Српске je за реализацију истог издвојила средства у износу од 5.120.316,81 КМ.
У овај тромјесечни предшколски програм, а на основу података Републичког завода за статистику Републике Српске, биће укључено 30,86% дјеце од укупног броја дјеце у Републици Српској која у септембру ове године треба да крену у први разред по датуму рођења (9.241 дјеце). Напомињемо да ова дјеца нису до сада била укључена у институционално предшколско васпитање и образовање. Тренутно предшколске установе похађа 5044 дјеце узраста од пет до шест година, а што чини 54,58% од укупног броја ове популације. Дакле, у предшколски програм у овој години биће укључено око 85,44% дјеце која би требала кренути у школу.
Реализација Програма за дјецу пред полазак у школу довешће до повећања обухвата дјеце предшколским васпитањем и образовањем, што је и дефинисано Стратегијом развоја предшколског, основног и средњег васпитања и образовања Републике Српске за период 2022-2030. године.
Средства за организацију Програма обезбиједиће се у оквиру Буџета Министарства просвјете и културе у износу од 657.911,16 КМ.
