Миланковић: Федерална ТВ од 2017. године пропустила да наплати преко 100 милиона марака РТВ таксе

Према нашим процјенама од 2017. године до данас Федерална телевизија ненаплаћивањем РТВ таксе у Кантону 10 и Западно-херцеговачком кантону је пропустила да наплати преко 100 милиона марака. Да ли грађани Републике Српске треба да финансирају јавни сервис ФБиХ, и један и други, рекла је генерална директорка Радио телевизија Републике Српске Дијана Миланковић.
- Ја бих изнијела овдје још једну чињеницу. Постојећи Закон о РТВ систему предвиђа расподјелу по принципу да БХТВ-у одлази 50 одсто, а остала два јавна емитера добијају по 25 одсто укупно прикупљених средстава. Вјештачења спроведена у току судских поступака говоре да прикупљена РТВ такса на подручју Републике Српске једва задовољава потребе РТРС-а - рекла је Миланковићева.
БиХ
Ковачевић о БХРТ-у: Прекините програм 1. марта или се угасите и учините нам услугу
При чему степен наплате РТВ таксе на подручју Републике Српске је око 80 одсто, подсјетила је Миланковићева.
Навела је да се степен наплате РТВ таксе на територије ФБиХ креће између 40 и 50 одсто.
- При томе говорим само о оним претплатницима који се налазе у бази претплатника Федералне телевизије. А имамо још дио који Федерална телевизија не наплаћају - рекла је Миланковићева.
Истакла је да у јавности постоји та прича која се пласира од стране БХТВ-а, како су сви проблему у РТВ систему БиХ почели 2017. године и како је апсолутни кривац РТРС и да РТРС крши Закон.
- Ја се апсолутно не слажем са таквим тврдњама. До 2017. године РТВ такса као примарни приход јавних сервиса прикупљала се преко телеком оператера који су та средства према расписаним процентима распоређивали јавним сервисима. Али јавни сервиси су преко извора које су добијали од телеком оператера имали увид у износе прикупљених средстава - изјавила је Миланковићева.
БиХ
Пред колапсом: БХРТ привремено прекинуо програм
Међутим, како је истакла, ми до 2017. године већ имамо историјат проблема у РТВ систему БиХ.
- Наиме, Закон о РТВ систему који је наметнуо високи представник никада није до краја имплементиран. Рецимо корпорација која је требала бити задужена за финансијско пословање никада није формирана. Њено формирање је зауставио БХТВ по препоруци стручњака из ЕУ. Друга ставка рецимо Федерална ТВ је годинама у свом Управном одбору имала само једног члана - подсјетила је Миланковићева.
Истиче да се тиме поставља питање легитимитета рада друге кључне тачке коју Закон предвиђа, а то је Одбор система.
- Зато што Закон о РТВ систему предвиђа да се Одбор система састоји од 12 чланова, по четири члана из три Управна одбора - рекла је она.
Осим тога, подсјетила је, Закон о РТВ систему предвиђа да се дијели не само приход од РТВ таксе, него и приход од маркетинга.
- А ми имамо ситуацију да у једном моменту Парламент Федерације БиХ доноси закон о Федералној телевизији чиме Федералној телевизији омогућава да приход од маркетинга задржи за себе и не дијели са остала два јавна сервиса. Уосталом, РТРС је једини сервис из постојећег РТВ система који је свој приход од маркетинга у једном моменту подијелио са остале двије телевизије - навела је Миланковићева.
С друге стране, како истиче, БХТВ је први престао да плаћа трошкове прикупљања РТВ таксе, јер процес прикупљања РТВ таксе није бесплатан процес.
- РТРС за прикупљање РТВ таксе годишње потроши око два милиона КМ. Дакле, ми до 2017. године и престанка важења уговора са телеком оператерима већ имамо историјат непримјењивања кровног закона и већ имамо историјат кршења Закона о РТВ систему од стране БХТВ-а и Федералне телевизије. Уосталом и Уставни суд БиХ одговарајући на апелацију БХТВ-а није утврдио да РТРС крши Закон о РТВ систему. Него је утврдио да Закон о РТВ систему БиХ не ваља - закључила је Миланковићева.
