Учествује ли Игор Радојичић у активностима Покрета Сигурна Српска?

26.02.2026
13:14
Коментари:1
Учествује ли Игор Радојичић, лидер Независног покрета "Својим путем" у активностима Покрета Сигурна Српска?
Наиме, у посљедњим активностима Покрета Сигурна Српска све је уочљивије одсуство Игора Радојичића, лидера Независног покрета Својим путем.
Док је Драшко Станивуковић готово свакодневно присутан и видљиво преузима водећу улогу, Радојичић се врло ријетко појављује уз њега.
И када се појави и када су заједно, видљиво је да Радојичић тешко долази до ријечи.
Примјер за то је формирање повјереништва ПСС-а у Кнежеву, гдје Радојичић није био присутан, као ни на посљедњем оперативном састанку у Бањалуци са представницима градских и општинских одбора.
Посљедњи пут јавност га је могла видјети заједно са Станивуковићем на скупу ПСС-а у Палама, преноси РТРС.
Све ово лако је провјерљиво у објавама на друштвеним мрежама најближих Станивуковићевих сарадника.
Треба напоменути и да је на посљедњој сједници градског парламента у Бањалуци дошло до жестоке расправе између Игора Радојичића и Небојше Дринића.
Радојичић је тада свом колеги Дринићу одговорио када се разговарало о приватизацији јавних предузећа и стању у Градској топлани.
Радојичић је тада Дринићу ставио до знања да су за приватизацију одговорне владе Младена Иванића и Драгана Микеревића, а да је стање у Топлани затекао милионске дугове.
Аналитичари примјећују да Станивуковић све више персонализује Покрет Сигурна Српска, слично као што је раније радио у ПДП-у.
На визуалима и паноима ПСС-a истакнуто је његово име и потпис, иако је ријеч о политичком савезу ПДП-а, Радојичићевог покрета Својим путем и Дејана Којића, начелника Пала који је напустио ДЕМОС.
Подсјећања ради, Радојичићев покрет је недавно усвојио низ закључака у којима се жали на третман унутар ПСС-а, уз ултиматум да се до марта стање мора поправити.
