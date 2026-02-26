Logo
Затражена ванредна инспекцијска контрола свих градилишта у Српској!

Извор:

Агенције

26.02.2026

14:05

Коментари:

0
Радник пао са зграде
Фото: АТВ

Синдикат грађевинарства и стамбено-комуналних дјелатности Републике Српске затражио је хитну ванредну инспекцијску контролу свих градилишта у Српској и комплетну ревизију аката о процјени ризика на радном мјесту.

Стручни сарадник за заштиту и здравље на раду у Савезу синдиката Александра Јакшић рекла је да је у области грађевинарства у Српској од 2017. до септембра 2025. године на радном мјесту погинуло 30 радника, а 151 радник је теже повријеђен, пренијела је Срна.

kaciga radnik gradjevina pixabay

Хроника

Нова трагедија на градилишту: Преминуо радник који је пао са скеле

Предсједник Синдиката грађевинарства и стамбено-комуналних дјелатности Драгана Врабичић рекла је да живот радника нема цијену и позвала све републичке институције да озбиљно приступе овом питању.

Она је указала на неопходност да утврђивање узрока сваке погибије на раду буде транспарентно и да се објаве и резултати.

Ротација-илустрација

Хроника

Нова трагедија: Радник погинуо на градилишту у Приједору

- Потребно је и покретање дисциплинских и кривичних поступака и да санкције и казне буду веће - рекла је Врабичићева у Бањалуци након ванредне сједнице Републичког одбора Синдиката грађевинарства.

