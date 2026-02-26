Затражена ванредна инспекцијска контрола свих градилишта у Српској!

Извор:
Синдикат грађевинарства и стамбено-комуналних дјелатности Републике Српске затражио је хитну ванредну инспекцијску контролу свих градилишта у Српској и комплетну ревизију аката о процјени ризика на радном мјесту.
Стручни сарадник за заштиту и здравље на раду у Савезу синдиката Александра Јакшић рекла је да је у области грађевинарства у Српској од 2017. до септембра 2025. године на радном мјесту погинуло 30 радника, а 151 радник је теже повријеђен, пренијела је Срна.
Предсједник Синдиката грађевинарства и стамбено-комуналних дјелатности Драгана Врабичић рекла је да живот радника нема цијену и позвала све републичке институције да озбиљно приступе овом питању.
Она је указала на неопходност да утврђивање узрока сваке погибије на раду буде транспарентно и да се објаве и резултати.
- Потребно је и покретање дисциплинских и кривичних поступака и да санкције и казне буду веће - рекла је Врабичићева у Бањалуци након ванредне сједнице Републичког одбора Синдиката грађевинарства.
