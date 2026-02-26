Logo
Нова трагедија на градилишту: Преминуо радник који је пао са скеле

Нова трагедија на градилишту: Преминуо радник који је пао са скеле

Радник који је данас пао са скеле на Илиџи је преминуо, потврђено је из Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево.

Како је за медије казала портпарол МУП-а КС Мерсиха Новалић, Полицијској управи Илиџа је у 11.30 сати пријављено да је на градилишту у улици Устаничка дошло до повређивања радника.

"Нажалост, у 11.50 сати љекар Хитне помоћи је констатовао смрт мушкарца на лицу мјеста. Обавијештен је тужилац Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево који ће руководити увиђајем, а који ће обавити припадници Управе полиције МУП-а КС", казала је Новалић.

Подсјетимо, раније данас објављено је да је на подручју Илиџе дошло до несреће на раду.

Из МУП-а Кантона Сарајево тада је потврђено да је у 11.30 сати запримљена пријава да је у улици Устаничка дошло до повреде радника на градилишту.

"У 11.30 пријављено је да је у улици Устаничка дошло до повреде на раду једног радника на градилишту. Хитна помоћ је на терену, као и полиција. Других информација тренутно нема", навели су раније из МУП-а Кантона Сарајево.

