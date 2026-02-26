Нова трагедија на градилишту: Преминуо радник који је пао са скеле

Извор:
Радник који је данас пао са скеле на Илиџи је преминуо, потврђено је из Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево.
Како је за медије казала портпарол МУП-а КС Мерсиха Новалић, Полицијској управи Илиџа је у 11.30 сати пријављено да је на градилишту у улици Устаничка дошло до повређивања радника.
"Нажалост, у 11.50 сати љекар Хитне помоћи је констатовао смрт мушкарца на лицу мјеста. Обавијештен је тужилац Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево који ће руководити увиђајем, а који ће обавити припадници Управе полиције МУП-а КС", казала је Новалић.
Подсјетимо, раније данас објављено је да је на подручју Илиџе дошло до несреће на раду.
Из МУП-а Кантона Сарајево тада је потврђено да је у 11.30 сати запримљена пријава да је у улици Устаничка дошло до повреде радника на градилишту.
"У 11.30 пријављено је да је у улици Устаничка дошло до повреде на раду једног радника на градилишту. Хитна помоћ је на терену, као и полиција. Других информација тренутно нема", навели су раније из МУП-а Кантона Сарајево.
