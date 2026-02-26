Берге Бренде поднио оставку!

Извор:
Предсједник и генерални директор Свјетског економског форума Берге Бренде одлучио је да поднесе оставку након што је форум покренуо независну истрагу о његовим везама са осуђеним сексуалним преступником Џефријем Епстајном.
Бренде, који је на челу Свјетског економског форума од 2017. године, објавио је данас своју одлуку, неколико недјеља након што је америчко Министарство правде открило да је Норвежанин имао три пословне вечере са Епстајном, као и да је комуницирао са њим путем имејла и СМС порука, пренио је Ројтерс.
"Након пажљивог разматрања, одлучио сам да поднесем оставку на мјесто предсједника и генералног директора Свјетског економског форума. Моје вријеме овдје, које је трајало осам и по година, било је изузетно корисно. Захвалан сам на невјероватној сарадњи са мојим колегама, партнерима и бирачима и вјерујем да је сада прави тренутак да Форум настави свој важан рад без ометања", навео је Бренде у саопштењу.
Епстин трговао женама преко британских ваздушних лука
Бренде није помињао Епстајна у свом саопштењу, али је додао да сматра да је тренутак за прелазак на нове изазове.
Копредседници Свјетског економског форума, Андре Хофман и Лари Финк, у посебној изјави су истакли да је независна ревизија о Брендовим везама са Епстајном завршена, наглашавајући да нису пронађени нови докази осим онога што је већ било откривено.
Такође су најавили да ће Алојз Цвинги преузети функцију привременог председника и извршног директора, док ће Одбор повереника надгледати транзицију руководства и започети процес избора сталног наследника.
