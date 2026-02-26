26.02.2026
Документи упућују на то да је Џефри Епстин организовао трговину женама преко британских ваздушних лука све до 2019. године, само мјесец дана прије ухапшења.
Анализа евиденције летова, рачуна за гориво и резервација из објављених Епстинових списа показује да је финансијер и осуђени педофил приватним авионом у Велику Британију и из ње летио више од 60 пута, а комерцијалне летове за младе жене резервисао је све до јуна 2019. године, пише Тајмс.
Истрага обухвата и базе ратног ваздухопловства.
Шест полицијских управа тренутно истражује јесу ли жртве превожене Епстиновим приватним авионом не само на комерцијалне зрачне луке, већ и у базе британског Краљевског ратног ваздухопловства (РАФ), укључујући Нортхолт, кључну постају у одбрани током Битке за Британију.
Бивши премијер Гордон Браун затражио је од полиције, укључујући лондонски Мет, да истражи је ли Ендрју Моунтбатен-Виндзор користио базе РАФ-а за путовања која би могла бити повезана с Епстином. Принц Ендрју је увијек порицао било какву кривицу.
Бивши главни тужитељ Назир Афзал оцијенио је ове налазе "скандалознима". "Увијек изнова, кад год се од полиције тражило да истражи Епстина због сексуалног злостављања и трговине људима, одговарали су нам да интерна провјера није утврдила потребу за истрагом. Како је онда могуће да Тајмс и други откривају кључне инкриминирајуће доказе, док их полицијска провјера није сматрала потребним пронаћи?" упитао је Афзал.
"Ову седмицу смо видјели како се држава може брзо покренути када је она наводна жртва. Но, када су жртве жене, проналазе се изговори да се не покрене ништа", додао је.
Само мјесец дана прије Епстинова хапшења 6. јула 2019., његови су сурадници организовали летове са Хитороа за Њујрок, за једну Рускињу, чије је име заштићено. Епстинова асистентица Лесли Гроф тада је од хотелске службе Амеxа затражила необичну услугу: да у план путовања дода непостојећу хотелску резервацију.
Када јој је одговорено да је можда прекасно за резервацију и отказивање, Гроф је упитала: "Можете ли само уписати хотел у план путовања?" Након што је пронађен хотел с могућношћу отказивања истог дана, Гроф је одговорила: "Само га додајте у план пута. Отказат ћу сутра ујутро."
Године 2016. Гроф је од исте службе тражила да резервише "лажни лет" за жену која је путовала у Мајами. "Нема повратка за овај лет... Ово је лажни лет... она заправо неће путовати... али мора показати план пута за тај лет... можете ли ми нешто сложити", написала је. Адвокати Лесли Гроф раније су изјавили да њихов клијент "никада није свједочио ничему непримјереном или незаконитом".
Нови записи откривају да је Епстеинов приватни авион слетио у базу РАФ Нортхолт 2015. године, двије године касније него што се досад знало. Рачун за гориво за авион Галфстрим биљежи да је 8. маја 2015. напунио резервоар у тој бази.
Прије затворске казне 2008. године, Епстеин је својим Боингом 727 обавио десетке путовања у британске зрачне луке и из њих, а путовања су се наставила, иако рјеђе, и након његова пуштања на слободу 2009. године.
У децембру 2000. Епстеин је с Жислене Максвел, њезном асистенткињом и још једном женом долетио из Париза у Лутон. Сљедећег дана укрцали су америчког бизнисмена Тома Прицкера и путницу која се у евиденцији спомиње само као "једна женска особа" те одлетјели у базу РАФ Мархам, одакле су, вјерује се, отишли на краљевско имање Сандрингхем.
Након што јеТелеграф 2011. године Епстеинове представнике питао је ли Андреw помогао у организацији слијетања, Епстеин је прво разговарао са својим пилотом Ларрyјем Висоским, а затим послао Маxwелл е-маил с поруком: "Разговарао сам с Леријем, истина је."
Када је принц Ендрју 21. јула 2011. изгубио положај британског трговинског изасланика, Епстин је за то окривио Чарлса. "Претпостављам да зна да је то Чарлсово дјело", написао је Епстин у имејлу једном сараднику. Принц Ендрју повукао се с те дужности, коју је обављао од 2001. до 2011., након што се његов однос с Епстином нашао под појачаним надзором јавности.
У другом имејлу Епстин је написао: "Сигуран сам да је то добро за њега, сада ће бити слободан." Када јеЖислен Максвел прослијеђен новински чланак о Ендрјуовом повлачењу, кратко је упитала "зашто", на што је Епстин одговорио:
"Мислим да жели зарадити."
Више од 50 страница које је америчко министарство правосуђа одлучило да не објавави, у склопу Епстинових списа наводно садржи биљешке с неколико разговора које је ФБИ водио са женом која је тврдила да ју је Доналд Трамп злостављао 1983. године, када је имала 13 година. Нешнал Паблик Редио (НПР) обавијестио је, анализирајући серијске бројеве докумената, да 53 странице необјашњиво недостају.
У тим биљешкама ФБИ-а наводно се налази и непоткријепљена оптужба да је Трамп присилио главу Епстинове жртве "према свом изложеном пенису, који је она потом угризла". ФБИ је с дотичном женом разговарао четири пута, први пут 2019. године. Међутим, у јулу 2025., агент ФБИ-а обавијестио је колегу имејлом да је жена на крају "одбила сарађивати" у потенцијалној истрази против Трампа.
Трамп је досљедно порицао било какву уплетеност или сазнања о Епстиновим злочинима. Министарство правосуђа није одговорило на упите НПР-а, а неколико демократских сенатора изјавило је како овај случај доказује да су Епстинови списи мијењани како би се заштитио Трампов углед.
