Брат Џефрија Епстина прекинуо интервју уживо: Није ме брига за жртве

24.02.2026
Марк Епстин, брат Џефрија Епстина тврди да ће нови извјештај доказати да је озлоглашени финансијер убијен. Он је то је изјавио у емисији "Унценсоред" Пирса Моргана , након чега је љутито прекинуо интервју када га је водитељ упитао за жртве његовог брата.
У разговору са Пирсом Морганом, Марк Епстин рекао је да сада "још више" вјерује да му је брат убијен, додајући да "група патолога тренутно проучава налазе обдукције који су морали бити урађени на самом почетку", преноси Daily Mail.
"Они завршавају и састављају извјештај који ће ускоро бити објављен и који је прошао рецензију. У њему се наводи низ разлога који показују да то није могло бити самоубиство, како се тврди", додао је Марк Епстин.
Марк, који се бави некретнинама, закључио је: "То ће недвосмислено показати да није било самоубиство, а онда се поставља питање ко га је убио и ко је наручио убиство".
Помињући нестанак снимака надзорних камера из њујоршког затвора Метрополитан Correctional Центер, гдје је Епстин пронађен мртав 2019. године, као и наводно скривање и цензурисање званичних докумената, Марк се упитао: "Чему све те игре? Чему сва та замагљивања? Једноставно нема смисла".
Међутим, када га је Морган упитао за жртве његовог брата и да ли је знао шта је педофил чинио прије смрти, агресивно је одбацио питања.
"Искрено, нажалост, заиста ме није брига. Брине ме само то да је мој брат, ко год и шта год он био, убијен. То је моја брига“, рекао је Марк.
На инсистирање да даље коментарише жртве, Марк је рекао: "То су питања у која не улазим. Пријатан дан“, након чега је нагло прекинуо везу.
Марк је такође изјавио да није имао појма о злочинима које је његов брат починио прије смрти: "Много тога што је изашло у јавност ме је изненадило. Нисам био свјестан тих ствари".
Још 2005. године полиција на Флориди покренула је кривичну истрагу против Епстина у Палм Бичу, након што су родитељи четрнаестогодишње дјевојчице пријавили да јој је платио за масажу. Полиција је разговарала са више малољетних дјевојака које су тврдиле да их је Епстин сексуално злостављао у својој вили, у сусретима који су започињали као масаже.
Савезни тужиоци касније су утврдили да је тај круг злостављања започео још 2002. године. Године 2006. оптужен је по једној државној тачки за подвођење на проституцију. Међутим, локална полиција прослиједила је случај Федералном истражном бироу (Федерал Буреау оф Инвестигатион – ФБИ), наводећи да та оптужба не одражава "све размјере Епстиновог понашања".
Двије године касније, Епстин се изјаснио кривим по државним оптужбама за подвођење на проституцију и подвођење малољетнице млађе од 18 година. За то је добио само 18 мјесеци затвора минималне безбједности, а било му је дозвољено да напушта затвор 12 сати дневно због посла. Пуштен је након само 13 мјесеци.
Након што су га савезни агенти ухапсили 2019. године, Епстин је пронађен мртав у својој затворској ћелији у Њујорку. Иако је главни градски патолог његову смрт прогласио самоубиством, све је више доказа који указују на то да је можда убијен.
Према документима које је објавило Министарство правде Сједињених Америчких Држава, истражитељи су на снимцима надзорних камера из ноћи Епстинове смрти уочили нејасан, наранџасти облик како се креће степеништем ка затворском крилу у којем се налазила његова ћелија. Затвореницима су издаване наранџасте униформе и постељина, али је облик уочен у 22:39, када су затвореници требало да буду закључани. Мање од осам сати касније, тијело 66-годишњег Епстина пронађено је у ћелији.
Сумњу у званичну верзију догађаја подстакла је и савезна изјава о његовој смрти која је датирана дан прије него што је преминуо, преноси Индекс.хр.
Документ, који је издао Уред државног тужиоца за Јужни округ Њујорка (У.С. Attorney’s Office фор the Southern Дистрицт оф New York), носи датум петак, 9. август 2019, и у њему се наводи да је Епстин већ пронађен без свијести и проглашен мртвим. Међутим, затворски записи и званични извјештаји показују да је Епстин пронађен тек ујутру 10. августа 2019.године.
У тој изјави, тадашњи државни тужилац за Менхетн Џефри С. Берман (Geoffrey С. Берман) навео је: "Јутрос је Метрополитан Correctional Центер потврдио да је Џефри Епстин, који се суочавао са оптужбама нашег уреда за учешће у трговини малољетницама ради сексуалног искориштавања, пронађен без свијести у својој ћелији и недуго затим проглашен мртвим. Данашњи догађаји су узнемирујући и дубоко смо свјесни да би могли представљати још једну препреку бројним Епстиновим жртвама на путу ка правди на суду. Храбим младим женама које су се већ јавиле, као и многима другима које то још нису учиниле, дозволите да поновим да остајемо посвећени томе да будемо уз вас и да наставимо истрагу о дјелима наведеним у оптужници.“
