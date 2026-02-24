Отац тинејџера који је починио масакр у школи: Пушку сам му купио за Божић

Извор:
Индекс
24.02.2026
21:14
Коментари:0
Недуго након што је његов син тинејџер починио смртоносни напад у средњој школи у Џорџији, Colin Gray објаснио је полицији зашто му је купио јуришну пушку АР-15 упркос његовом све агресивнијем понашању и потреби за психолошком помоћи.
Рекао је да је дјечаку пушку као "велики божићни дар" донио Дјед Мраз. Коментари су дио снимка полицијског испитивања који је приказан на суђењу оцу, Colin Gray, оптуженом за убиство из нехата. У нападу који се догодио 4. септембра 2024. у средњој школи Apalachee High School у Winder убијене су четири особе, а девет их је рањено, преноси CNN.
Colin Gray изјаснио се да није крив по готово 30 тачака оптужнице, укључујући по двије тачке за убиство другог степена и убиство из нехата. Тужиоци тврде да је сину Colt Gray омогућио приступ ватреном оружју упркос ранијим упозорењима да је опасан за друге, што сматрају кривичним дјелом крајње непажње. Његов адвокат је у уводној ријечи рекао да Colin Gray није знао да његов син планира пуцњаву и да је предузимао кораке како би му помогао.
Суђење Colin Gray дио је ширег тренда позивања на одговорност већег броја људи за школске пуцњаве, укључујући родитеље починилаца. Случај је врло сличан суђењима James Crumbley и Jennifer Crumbley, чији је тада 15-годишњи син 2021. године убио четворо ученика у својој средњој школи у Michigan.
Colt Gray, који сада има 16 година, признао је да је починио пуцњаву и изјаснио се да није крив по 55 тачака оптужнице, укључујући четири за убиство с предумишљајем. Датум његовог суђења још није одређен.
У снимљеном разговору с полицијом, приказаном на суду, Colin Gray рекао је да је сина хтио увести у лов на јелене како би му помогао да се носи с турбулентним породичним животом. Испричао је да је Colt Gray устријелио јелена при првом изласку, због чега је отац повјеровао да су "ствари кренуле набоље".
"У глави сам мислио, Бога ми, да ће од тог тренутка све бити савршено", рекао је.
Међутим, пушка коју је Колт користио се заглавила, па му је отац рекао: "Наставимо тако, добро ти иде, можда ти Дјед Мраз донесе једну".
Затим му је купио пушку као божићни поклон и одржао му „читаво предавање“ о безбједности оружја.
У истом разговору с полицијом, Colin Gray рекао је да је понашање његовог сина ескалирало и постало агресивније у пет до седам мјесеци прије пуцњаве. Испричао је да је долазило и до физичких сукоба, при чему би га син "напао", а он би покушавао да га обузда док се не смири. Додао је да Colt Gray није редовно ишао у школу и да је био жртва вршњачког насиља.
Друштво
Важно је да не одустајете: Ако патите, сутра се обратите овом светитељу
Истражитељки је рекао да је посљедње седмице прије напада покушавао да сину обезбиједи психолошку помоћ. „Знам да му треба неко - не на овој разини, наравно - знам да је он нормалан клинац који се носи с гомилом проблема“, рекао је и додао: „Кунем се Богом да је ово посљедња ствар коју сам очекивао. Тако нешто ми није било ни на крај памети.“ Ујутро на дан пуцњаве, рекао је, одржао му је „мотивациони говор“ како би га подстакао да иде у школу, рекавши му да је „супер поносан“ на њега. Касније је примио поруке од сина које су гласиле "Жао ми је" и "Ниси ти крив". Када је чуо за пуцњаву, отишао је кући да провјери пушку АР-15, која је била у синовљевој соби, али је није било. "Узнемирен сам и тужан, али сам стварно љут", рекао је полицији.
За одбрану, снимак је приказао Colin Gray као запосленог оца који се труди да брине о троје дјеце док помаже супрузи у опоравку од зависности од дроге и алкохола. Рекао је да не вјерује у "старомодно" кажњавање ременом и да је за своју дјецу створио сигуран „мјехур“ како би му без страха могли говорити о својим проблемима.
Пред крај снимка, док је Colin Gray плакао и тешко дисао, специјална агентица Kelsey Ward, која га је испитивала, упутила му је ријечи подршке. "Ово није ваша кривица", рекла му је. "Звучите као сјајан отац". На то је он одговорио: "Очигледно не. Само знам да се нешто лоше догодило и желим некоме да се извиним, али не знам коме". Док се тај дио снимка приказивао у судници, одмахнуо је главом и прекрио лице руком.
Агентица Kelsey Ward је на суду посвједочила да је њен коментар имао за циљ да задржи његову сарадњу и одржи добар однос. Након разговора, Греј јој је пристао да да приступ историји свог телефона, потврдила је, пише Индекс.
Свијет
5 ч0
Свијет
6 ч0
Свијет
6 ч0
Свијет
9 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму