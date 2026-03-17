Шаком ударио полицајца због алкотеста, пријети му до пет година затвора

Окружно јавно тужилаштво у Требињу подигло је оптужницу против Д.Ј. (39) из Билеће јер је шаком у главу ударио полицајца Б.С. када је покушао да га алкотестира.
Билећанину је на терет стављено кривично дјело напад на службено лице у вршењу службене дужности, за које је запријећена казна од шест мјесеци до пет година затвора.
Све се одиграло 15. јуна прошле године око 1.45 часова у Билећи. У оптужници се наводи да су полицајци Б.С. и И.А. били у патролној служби када су довели Д.Ј. у дежурну службу ПС Билећа ради алкотестирања.
У оптужници се наводи да је осумњичени то упорно покушавао да избјегне говорећи: ”Па јесмо ли људи или нисмо? Што вам ово треба? Изашао сам да попијем пар пића са друговима и ви ме малтретирате. Хоћете да ме кажњавате без потребе. Видјећете ви за ово, ово вам није требало у животу.
Када је И.А. узео алкометар осумњичени је кренуо да му пријети ријечима: ”Платићете ми за ово. Неће се завршити на овоме. Не знате на кога сте налетили. Који вам је к...ц, мајку вам је...м, шта хоћете више од мене, пустите ме да идем кући”.
”Полицајац Б.С. је наредио осумњиченом да престане с пријетњама, када је Д.Ј. устао с клупе и кренуо према њему говорећи: ”Шта хоћеш п...о једна”. Потом га је шаком ударио у главу при чему је Б.С. задобио лакшу повреду. Полицајац се помјерио уназад и осумњичени га је покушао ударити лијевом ногом, када се полицајац измакнуо па је осумњичени ударио у сто, након чега је стављен под контролу”, наводи се у оптужници.
