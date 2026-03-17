Паника у школи у Шапцу, реаговала полиција

АТВ

17.03.2026

16:31

Ученици и родитељи деце која иду у Основну школу "Стојан Новаковић" на Летњиковцу, добили су информацију да је један ученик осмог разреда на наставу донио пиштољ.

Дио ученика, самоиницијативно је напустио школу, нека одјељења су разредне старешине отпустиле кући са наставе, а дио је остао током дана у школи.

Како сазнају "Шабачке новости", обавијештене су све надлежне институције, а полиција је такође била током дана у просторијама "Стојанове“ школе.

"Шабачке новости" су данас након овог догађаја упутиле питања управи школе, како би добили релевантне информације, али одговори нису стигли.

Недјељник "Глас Подриња", објавио је да је директор школе потврдио да је ријеч о лажној дојави.

"Хитно обавјештење за ученике и родитеље наше школе: Поштовани, обавјештавамо све ученике и родитеље да нема разлога за панику, да је школа безбједна и да се радило о лажној дојави. Укључене су све надлежне институције ради утврђивања одговорности за ширење лажних информација и панике", наводи се у обавјештењу директора, које је објавио "Глас Подриња".

Родитељи пак наводе да су "бијесни због чињенице да школа ни овог пута није евакуисана, већ је допуштено да дјеца бораве у просторијама школе и сама се сналазе, док се утврђивало да ли је дојава лажна или стварна".

Љути родитељи наводе да је ово други пут да дјеца нису евакуисана, како тврде "прошли пут када је постојала анонимна дојава о бомби, директор такође није евакуисао школу на Летњиковцу".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

