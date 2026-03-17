Драма на граници! Србин кренуо за Њемачку па због једне грешке остао без 1.000 евра

Аутор:АТВ
17.03.2026
16:30
Коментари:0
Подигао сам два кредита, један у септембру прошле, а други у фебруару ове године. Кренуо сам у Њемачку да погледам аутомобил којих бих хтио да купим. Понио сам тачно 10.000 евра у кешу, ни цент више, и награбусио сам на мађарској граници.
Ово за Курир прича А. М. из Лајковца који је цијеле ноћи са путницима из аутобуса, међу којима је било и дјеце, био на граници чекајући казну јер царини претходно није пријавио готовину коју носи са собом.
- Кренуо сам аутобусом синоћ у 21 сат из Београда ка Бечу. Стижемо на мађарску границу. Пролазим контролу и на скенеру скидам торбицу гдје је био новац. Царинику сам рекао да је унутра новац тачно 10.000 евра у кешу. Објаснио сам да је новац од кредита што сам и показао у апликацији банке. Ни цент преко није било - присјећа се А. М. и додаје:
- Одатле су ме одвели у неку собу и пребројали 100 новчаница, укупно 10.000 евра. Новац су ставили у коверту и отишли. То се дешавало пола сата послије поноћи. Чекао сам три сата. Нису задржали само мене, већ су и возачу одузели саобраћајну и цијели аутобус са дјецом и старим људима је чекао. Било ми је страшно непријатно. Питали смо њих да пусте, међутим, нису хтјели.
Ситуација се ријешила, како каже, у зору.
- Ту су били и отац и син који су имали 11.150 евра у кешу. Били су у истом проблему. Човјек је објашњавао да су они из исте куће, носе исто презиме, да је износ подијељен на пола, али нису уважавали то. Изрекли су им казну. Десет одсто од укупног износа. Мени су онда узели 1.000 евра јер нисам пријавио оних 10.000 и да ми је то казна. Био сам у шоку, то је отимачнина, јер сам дао изјаву о поријеклу новца, навео своја примања и поред тога су ме казнили. Нисам имао ни цент преко. Обратио сам се нашем Министарству унутрашњих послова, чекам одговор. Наставио сам пут даље, видећу шта ћу и да ли ћу купити аутомобил.
Обавезна пријава
Подсјетимо, Курир је недавно писао о правилима Управа царине Србије, која кажу да физичка лица могу слободно да унесу у земљу страни готов новац, платне картице и чекове у страној валути, али постоје јасне обавезе пријављивања када је ријеч о већим износима.
Свако физичко лице које прелази државну границу Србије и са собом носи 10.000 евра или више у готовини или другим физички преносивим средствима плаћања дужно је да тај износ пријави царинским органима на граничном прелазу.
Пријава се подноси на посебном обрасцу за пријаву преноса средстава преко државне границе, који је путницима доступан и на уласку и на изласку из земље.
