Дрога му уништила сан о Кући славних, славни НБА играч признао све

Чувени НБА кошаркаш и ас Лос Анђелес Лејкерса Ламар Одом (46), открио је да је био прави зависник током своје каријере, али да се није дрогирао док је трајала сезона.
Човјек који је спајао редове шампионске генерације Лос Анђелес Лејкерса, отворено је признао да је сјај прстења и индивидуалних признања, остао у сjeнци мрачне стране његове личности. У недавном гостовању у подкасту код бивших асова Винса Картера и Гилберта Аренаса, Одом је без устручавања говорио о зависности која му је, према сопственом признању, затворила врата вjечности у Спрингфилду.
Причајући о периоду када је био на врхунцу славе, Одом је истакао да је његова зависност била озбиљна, али да је током такмичарских месеци успијевао да одржи привид контроле због ригорозних правила НБА лиге.
Волоо сам дроге. Причате са правим зависником. Кад нисам играо, нисам ни имао никакву одговорност - признао је Одом.
На питање колега да ли је конзумирао недозвољене супстанце током саме сезоне, истакао је да је ипак имао контролу.
- Не. Љети јесам, али не током сезоне. Па тестирају те… Јесам (имао контролу), али мозак зависника размишља како да побиједиш систем. Ја сам побјеђивао јаким журкама током љета.
Каријера која је обећавала много више, на крају је остала недоречена.
- Требало је да будем у Кући славних. Мени су са 13 година говорили да ћу тамо завршити. У глави сам и био тамо. Ви сада радите подкасте, а ја сам током сезоне био дио ријалити-шоуа. Освојио сам награду за шестог играча и снимао истовремено. Али, за цјелокупну слику и оно што сам оставио иза себе, дрога ми је наштетила - закључио је Ламар Одом.
Иако су насловнице 2009. и 2010. године пунили Коби Брајант и Пау Гасол, кошаркашки сладокусци памте да је Одом био онај "X фактор" без којег доминација Језераша не би била могућа.
