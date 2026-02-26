Logo
Партизан се коначно ријешио Џабарија Паркера, ево гдје се сели

АТВ

26.02.2026

08:38

Фото: Tanjug / AP

Партизан се и званично ријешио Џабарија Паркера. Бар до краја текуће сезоне.

Клуб је потврдио да ће амерички кошаркаш да пређе у Хувентуд на позајмицу и да ће шпански клуб да преузме дио његове плате.

"Џабари Паркер ће у наставку текуће сезоне играти за Хувентуд из Бадалоне. Тим из Шпаније ће до краја сезоне преузети дио плате за играча који је почетком сезоне потписао двогодишњи уговор са Партизаном. У претходним недјељама, Паркер је тренирао индивидуално са циљем да достигне адекватну форму, а сада ће у тиму Хувентуда имати прилику за потврду на терену", поручили су из Партизана.

Јасно је да га тренер Ђоан Пењароја не жели у тиму, највише због тога што је потпуно ван форме и што није на евролигашком нивоу. Уколико се нешто епохално не догоди у наредним мјесецима, велика је вероватноћа да ће Партизан тражити рјешење и начин да га прода на љето...

Према ријечима првог човјека клуба Остоје Мијаиловића, његова плата је 5 милиона долара за двије сезоне и по томе је међу један од најплаћенијих у историји клуба.

