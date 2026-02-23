Logo
Алимпијевић грми послије пораза у финалу Купа: "Ја ово више не могу да прихватим, не морам да радим!"

23.02.2026

07:11

Фото: Anadolu/Filip Stevanovic

Екипа Бешикташа поражена је у финалу Купа Турске од Фенербахчеа резултатом 91:74, али резултат на семафору, према ријечима Душана Алимпијевића, не осликава право стање ствари и проблеме са којима се његов тим суочио на паркету.

Српски селектор је одмах након меча дао веома емотивну и оштру изјаву, у којој се фокусирао на огроман несразмјер у броју слободних бацања и критеријум суђења који је, према његовом мишљењу, директно утицао на ритам утакмице.

- Осјећам се ужасно. Осјећам се ужасно јер... слушајте, прије свега, Фенербахче је лидер Евролиге. Знамо да су сјајан тим са одличним тренером. Сви ми то знамо и превише то поштујемо. Али људи, ја ово више не могу да прихватим - почео је Алимпијевић видно узнемирен.

Он се потом осврнуо на потенцијалне критике да је разлика на крају била превелика да би се причало о судијама.

- Сви ће рећи: "Али тренеру, било је 17 разлике. У чему је проблем?". Шта је 17? Ми смо у првом полувремену шутнули шест слободних бацања, у другом осам. Они су имали преко 30! Моји кључни играчи, Дотсон и Џона, рано су ушли у проблеме са фауловима док је утакмица још била активна.

За крај, Алимпијевић је послао поруку која ће сигурно одјекнути у турској кошаркашкој јавности.

- Сада ће рећи: "О чему он прича, па 17 је разлике". Да, 17 је, они јесу бољи тим и честитам им. Али, пустите нас да играмо! Не морам ја да будем тренер у турској лиги. Могу само да сједим и гледам утакмице, јер ко зна који пут већ понављам исту ствар - закључио је тренер Бешикташа.

