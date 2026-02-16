Logo
Алимпијевић одредио тим за мечеве против Турске: Калинић поново на списку Србије

16.02.2026

19:53

Алимпијевић одредио тим за мечеве против Турске: Калинић поново на списку Србије
Фото: Anadolu/Filip Stevanovic

Селектор кошаркашке репрезентације Србије Душан Алимпијевић одредио је списак од 23 кандидата за фебруарски ФИБА квалификациони прозор за Свјетско првенство и мечеве против Турске, а послије дуго времена у тим се враћа Никола Калинић.

Србија 27. фебруара дочекује селекцију Турске у дворани "Александар Николић", а потом гостује европском вицешампиону 2. марта у Истанбулу.

Српски тим је у прва два кола побиједио репрезентације Швајцарске и Босне и Херцеговине

На списку се налазе: Данило Анђушић (Арис), Алекса Аврамовић (Дубаи), Филип Барна (ФМП), Немања Дангубић (Дубаи), Дејан Давидовац (Црвена звезда), Огњен Добрић (Црвена звезда), Саво Дрезгић (Мега), Асим Ђуловић (Мега), Страхиња Гавриловић (Игокеа), Никола Калинић (Црвена звезда), Балша Копривица (Бахчешехир), Аријан Лакић (Партизан), Богољуб Марковић (Мега), Душан Милетић (Клуж), Стефан Миљеновић (Црвена звезда), Лука Митровић (ЦСКА), Стефан Момиров (Спартак), Павле Николић (Борац Чачак), Јован Новак (Кинг Шчећин), Алексеј Покушевски (Партизан), Душан Ристић (Кавасаки Брејв Тандерс), Никола Танасковић (Будућност), Урош Трифуновић (Турк Телеком).

Тагови :

Србија

Dušan Alimpijević

