Алимпијевић одредио тим за мечеве против Турске: Калинић поново на списку Србије

Селектор кошаркашке репрезентације Србије Душан Алимпијевић одредио је списак од 23 кандидата за фебруарски ФИБА квалификациони прозор за Свјетско првенство и мечеве против Турске, а послије дуго времена у тим се враћа Никола Калинић.
Србија 27. фебруара дочекује селекцију Турске у дворани "Александар Николић", а потом гостује европском вицешампиону 2. марта у Истанбулу.
Српски тим је у прва два кола побиједио репрезентације Швајцарске и Босне и Херцеговине
На списку се налазе: Данило Анђушић (Арис), Алекса Аврамовић (Дубаи), Филип Барна (ФМП), Немања Дангубић (Дубаи), Дејан Давидовац (Црвена звезда), Огњен Добрић (Црвена звезда), Саво Дрезгић (Мега), Асим Ђуловић (Мега), Страхиња Гавриловић (Игокеа), Никола Калинић (Црвена звезда), Балша Копривица (Бахчешехир), Аријан Лакић (Партизан), Богољуб Марковић (Мега), Душан Милетић (Клуж), Стефан Миљеновић (Црвена звезда), Лука Митровић (ЦСКА), Стефан Момиров (Спартак), Павле Николић (Борац Чачак), Јован Новак (Кинг Шчећин), Алексеј Покушевски (Партизан), Душан Ристић (Кавасаки Брејв Тандерс), Никола Танасковић (Будућност), Урош Трифуновић (Турк Телеком).
