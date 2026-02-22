Сензација у Купу Шпаније! "Краљ" остао без круне, Басконија шокирала Реал Мадрид!

Извор:
Кошаркаши Басконије освојили су шпански Куп краља, пошто су вечерас у Валенсији побиједили мадридски Реал резултатом 100:89.
Најефикаснији у побједничкој екипи био је Тимоти Луваву-Кабаро са 28 поена, док је Јуџин Оморуји додао 23.
Трент Форест је има учинак од 22 поена, 11 асистенција и девет скокова. Уједно, он је проглашен за најкориснијег играча (МВП) финала.
Што се тиче Мадриђана, истакли су се Марио Хезоња и Андрез Фелиз, који су дали по 15 поена.
Басконија је вечерашњим тријумфом стигла до седмог трофеја у шпанском Купу краља.
