Оштра порука из Русије Европској унији: Нико вас није звао, сједите испод стола и ћутите

Извор:

РТ Балкан

26.02.2026

13:59

Коментари:

0
Оштра порука из Русије Европској унији: Нико вас није звао, сједите испод стола и ћутите

Европску унију нико није ни звао за преговарачки сто о украјинској кризи, нека сједе испод стола и ћуте, рекла је Марија Захарова, портпарол руског Министарства спољних послова.

Она је тим ријечима прокоментарисала изјаве европских званичника да се Русији не смије допустити успјех на преговорима.

"Вас тамо нико не чека. За преговарачки сто вас нико није ни звао јер не умијете да се понашате, јер сте тамо већ били. Варали сте и ухватили су вас. Зато сједите испод стола и ћутите", рекла је она на брифингу за новинаре.

Истакла да ће потенцијално распоређивање британских војника у Украјини по окончању сукоба, о чему је говорио министар одбране Џон Хили, повећати опасност од сукоба великог обима.

"Упркос заблудама Хилија, распоређивање британских војника у Украјини означиће не крај сукоба, већ пролонгирање сукоба и већу опасност сукоба великих размјера уз учешће већег броја држава", нагласила је она.

Захарова је рекла да Велика Британија омета процес рјешавања украјинске кризе и жели да се очува жариште нестабилности.

Европска унија

Специјална војна операција

