Амиџић о потпису Хасановића: Јесу ли то баш све "технологије"? Коме?

Извор:

АТВ

26.02.2026

13:51

Коментари:

2
Амиџић о потпису Хасановића: Јесу ли то баш све "технологије"? Коме?

Замјеник министра финансија у Савјету министара Мухамед Хасановић није данас пустио новац на Каналска острва, али је 112,5 милиона КМ усмјерио на ЦИК, рекао је министар финансија Савјета министара Срђан Амиџић.

" 69 милиона КМ за програм и опрему. Остатак, 20 милиона за уговоре о дјелу - коме? Два милиона за грађевину - коме? И 3,6 милиона КМ за папир и обрасце. Јесу ли то баш све "технологије"? - упитао је Амиџић у објави на Иксу.

Мухамед Хасановић

БиХ

Одобрена средства за ЦИК БиХ: Потписана одлука о финансирању

Подсјећамо, замјеник министра финансија и трезора у Савјету министара Мухамед Хасановић потписао је данас инструкцију којом се омогућава пренос средстава Централној изборној комисији БиХ за увођење нових изборних технологија.

67128d1598204 Šmit

БиХ

Кристијан Шмит опет поставља ултиматуме

До Хасановићевог потписа дошло је након што је на интернет страници објављено "Аутентично тумачење одлуке Кристијана Шмита", од 17. јула прошле године.

Срђан Амиџић

Мухамед Хасановић

ЦИК БиХ

Коментари (2)
