Амиџић о потпису Хасановића: Јесу ли то баш све "технологије"? Коме?

" 69 милиона КМ за програм и опрему. Остатак, 20 милиона за уговоре о дјелу - коме? Два милиона за грађевину - коме? И 3,6 милиона КМ за папир и обрасце. Јесу ли то баш све "технологије"? - упитао је Амиџић у објави на Иксу.

БиХ Одобрена средства за ЦИК БиХ: Потписана одлука о финансирању

Подсјећамо, замјеник министра финансија и трезора у Савјету министара Мухамед Хасановић потписао је данас инструкцију којом се омогућава пренос средстава Централној изборној комисији БиХ за увођење нових изборних технологија.

БиХ Кристијан Шмит опет поставља ултиматуме

До Хасановићевог потписа дошло је након што је на интернет страници објављено "Аутентично тумачење одлуке Кристијана Шмита", од 17. јула прошле године.