Аеродром Бањалука: Таксиста више пута упозорен, наплаћена посебна једнократна надокнада

Извор:
АТВ
26.02.2026
11:51
Коментари:0
Поводом медијских навода да је таксисти из Јајца за 59 минута задржавања на простору Аеродром Бањалука наплаћено 50 конвертибилних марака, огласили су се из овог предузећа.
Њихово саопштење преносимо у потпуности:
Друштво
50 КМ за 59 минута на Аеродрому Бањалука
"Поводом новинских чланка, објављених на појединим порталима, у којем се износе нетачне и непотврђене информације о наплати паркинга на Међународном аеродрому Бања Лука у износу од 50,00 КМ, неопходно је да јавност извијестимо о сљедећим битним чињеницама.
Предузеће за услуге у ваздушном саобраћају „Аеродроми Републике Српске” а.д. Бања Лука обавља регистровану дјелатност пружања услуга у ваздушном саобраћају и на основу важеће дозволе надлежног органа управља Међународним аеродромом Бања Лука. Поред претежне услужне дјелатности у ваздушном саобраћају, Предузеће обавља и комплементарне дјелатности, укључујући и остале услуге у копненом саобраћају које укључују управљање непокретностима на основу уговора, обезбјеђивање адекватног паркинг простора за путнике, правна и физичка лица која обављају повремено или стално комерцијалну Дјелатност у кругу аеродромског комплекса.
Објављени новински чланци заснивају се на нетачним и погрешно интерпретираним информацијама које су портали добили од такси превозника регистрованог за обављање дјелатности такси превозника на територији општине Јајце. Напомињемо да се ради о такси превознику који је у више наврата улазио унутар комплекса Међународног аеродрома Бања Лука, преузимао путнике и превозио без закљученог уговора са Предузећем, а у складу са условима под којима такси превозници са територије града Лакташи обављају дјелатност такси превозника у, кругу аеродромског комплекса. Таксиста је више пута упозорен од стране радника Аеродрома да није дозвољено обављање дјелатности такси превозника у кругу аеродромског комплекса без закљученог уговора са Предузећем које управља Међународним аеродромом Бања Лука на основу важеће дозволе Дирекције за цивилно ваздухопловство БиХ. И поред опомена, таксиста је наставио да долази у круг аеродромског комплекса и да преузима путнике на штету осталих таксиста који имају закључене уговоре са Предузећем, плаћајући једино накнаду за улазак путничког возила.
Због упорног коришћења круга аеродромског комплекса за обављање комерцијалне Дјелатности такси превозника и преузимање путника, таксисти је наплаћена посебна једнократна надокнада у износу од 50,00 КМ са ПДВ-ом за обављање комерцијалне дјелатности у кругу аеродромског комплекса без закљученог уговора са Предузећем. Накнада је одређена Цјеновником комплементарних услуга.
Поменута надокнада се не односи на наплату паркинга за путничка возила, већ искључиво за обављање комерцијалних дјелатности.
С обзиром да се у новинским чланцима помиње одлука Уставног суда Републике Српске којом је извршена оцјена уставности појединих одредби Закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске, напоменули бисмо да се ради о одлуци која није објављена на званичном сајту Уставног суда Републике Српске ни у Службеном гласнику Републике Српске. Садржај одлуке и образложење исте су потпуно непознати и арбитрерно се тумаче од стране новинара. Невезано за садржај необјављене одлуке Уставног суда Републике Српске, Предузеће самостално управља имовином у свом притежају и одлучује о условима и начину наплаћивања надокнада за извршене услуге, укључујући и надокнаде за вршење комерцијалних услуга у пословним објектима и на земљишту у својини Предузећа. Такође напомињемо да је одредбама члана 46. став 2. Закона о цестовном пријевозу Средњобосанског кантона, којем припада и општина Јајце из које долази поменути такси превозник, прописано да превозник који има регистровану дјелатност и рјешење о такси стајалишту у матичној општини не може обављати такси превоз на подручју друге општине.
Посебно напомињемо да су нетачне информације о цијени паркирања у износу од 50,00 КМ. Цијене паркинга за путничка возила одређене су званичним Цјеновником Предузећа и износе 3,00 КМ за један сат задржавања на паркингу у кругу аеродромског комплекса и 5,00 КМ за 24 сата.
На крају бисмо упутили молбу новинарима да избјегавају објављивање непровјерених и нетачних информација о догађајима везаним за Међународни аеродром Бања Лука. Објављивањем непровјерених и нетачних информација у медијима доводе се у заблуду путници и нарушава углед овог јавног предузећа. Предузеће редовно сарађује са медијима у циљу правовременог и транспарентног извјештавања јавности о свим догађајима везаним за Међународни аеродром Бања Лука.
Најновије
Најчитаније
11
57
11
51
11
42
11
30
11
29
Тренутно на програму