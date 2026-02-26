Данас је велики светац, вјерује се да лоза коју је посадио има посебну моћ

Извор:
Спутник Србија
26.02.2026
09:21
На данашњи дан 1199. године у Хиландару, умро је Стефан Немања, отац Светог Саве и оснивач династије Немањић која је владала српским земљама више од два вијека.
Свети Симеон духовно је, монашко име Стефана Немање, утемељивача династије Немањића. Рођен је у Рибници код Подгорице око 1114. године.
Био је велики владар српског народа, ујединитељ српских земаља, творац независне српске државе, бранитељ православља, прогонитељ јереси.
Кажу да је овај моћни ратник своје земље био милосрдни човјек, дарежљив према сиротињи.
Успоставивши мир са околним земљама, 1196. године, одрекао се престола у корист средњег сина, касније првог краља из династије Немањића - Стефана Првовенчаног.
Већ сутрадан се замонашио, у манастиру Студеница, гдје добија име Симеон. Потом одлази у манастир Ватопед, на Светој гори, код свог најмлађег сина, тада монаха Саве, касније Светог Саве.
Заједно обнављају манастир Хиландар, који су добили од византијског цара. Немања је у њему прије смрти поживио само седам мјесеци. Мошти су му касније пренијете у Студеницу, његову задужбину.
Градио је још и Ђурђеве ступове, манастир Светог Николе код Куршумљије и и цркву Свете Богородице на ушћу ријеке Косанице.
Због чудотворног течења мира из његових моштију, прозван је Мироточивим.
Винова лоза, изникла из његовог привременог гроба у Хиландару, и данас рађа чудотворно грожђе чији плодови помажу паровима да добију дјецу.
Житије Стефана Немање је остало написано у неколико верзија. Описали су га његови синови- Свети Сава и Стефан Првовенчани, као и јеромонах Доментијан.
