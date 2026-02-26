Logo
Large banner

Данас је велики светац, вјерује се да лоза коју је посадио има посебну моћ

Извор:

Спутник Србија

26.02.2026

09:21

Коментари:

0
Данас је велики светац, вјерује се да лоза коју је посадио има посебну моћ
Фото: Пекселс

На данашњи дан 1199. године у Хиландару, умро је Стефан Немања, отац Светог Саве и оснивач династије Немањић која је владала српским земљама више од два вијека.

Свети Симеон духовно је, монашко име Стефана Немање, утемељивача династије Немањића. Рођен је у Рибници код Подгорице око 1114. године.

Био је велики владар српског народа, ујединитељ српских земаља, творац независне српске државе, бранитељ православља, прогонитељ јереси.

Кажу да је овај моћни ратник своје земље био милосрдни човјек, дарежљив према сиротињи.

Успоставивши мир са околним земљама, 1196. године, одрекао се престола у корист средњег сина, касније првог краља из династије Немањића - Стефана Првовенчаног.

-спц-вјера-црква-крст-

Друштво

Данас је важан празник: Ове ријечи обавезно изговорите за бољи живот!

Већ сутрадан се замонашио, у манастиру Студеница, гдје добија име Симеон. Потом одлази у манастир Ватопед, на Светој гори, код свог најмлађег сина, тада монаха Саве, касније Светог Саве.

Заједно обнављају манастир Хиландар, који су добили од византијског цара. Немања је у њему прије смрти поживио само седам мјесеци. Мошти су му касније пренијете у Студеницу, његову задужбину.

Градио је још и Ђурђеве ступове, манастир Светог Николе код Куршумљије и и цркву Свете Богородице на ушћу ријеке Косанице.

Због чудотворног течења мира из његових моштију, прозван је Мироточивим.

Винова лоза, изникла из његовог привременог гроба у Хиландару, и данас рађа чудотворно грожђе чији плодови помажу паровима да добију дјецу.

СПЦ

Друштво

Важно је да не одустајете: Ако патите, сутра се обратите овом светитељу

Житије Стефана Немање је остало написано у неколико верзија. Описали су га његови синови- Свети Сава и Стефан Првовенчани, као и јеромонах Доментијан.

(спутник србија)

Подијели:

Тагови :

светац

Црква

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

За шта се вјерници моле Светом Власилију?

Друштво

За шта се вјерници моле Светом Власилију?

2 д

0
Сутра је важан празник: Обичај који се преноси генерацијама, али једна ствар се строго забрањује

Друштво

Сутра је важан празник: Обичај који се преноси генерацијама, али једна ствар се строго забрањује

3 д

0
Молимо се светитељу за кога се вjерује да је преварио ђавола

Друштво

Молимо се светитељу за кога се вjерује да је преварио ђавола

6 д

0
Сутра славимо свеца који је преварио ЂАВОЛА: Ове ријечи до краја дана обавезно изговорите

Друштво

Сутра славимо свеца који је преварио ЂАВОЛА: Ове ријечи до краја дана обавезно изговорите

6 д

0

Више из рубрике

Вјежба МУП-а на Козари: "Не постоји опасност и разлог за узнемиреност"

Друштво

Вјежба МУП-а на Козари: "Не постоји опасност и разлог за узнемиреност"

3 ч

0
Беба

Друштво

Српска богатија за 18 беба

3 ч

0
50 КМ за 59 минута на Аеродрому Бањалука

Друштво

50 КМ за 59 минута на Аеродрому Бањалука

4 ч

0
Поскок

Друштво

Поскок у Бањалуци усред фебруара: Савјет стручњака

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

57

Хрвати открили колико новца троше на наручивање хране: Цифре обарају с ногу

11

51

Аеродром Бањалука: Таксиста више пута упозорен, наплаћена посебна једнократна надокнада

11

42

Одобрена средства за ЦИК БиХ: Потписана одлука о финансирању

11

30

Кристијано Роналдо постао власник шпанског клуба?

11

29

Акција "Армагедон": Хапшења због дијељења снимака дјеце

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner