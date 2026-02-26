Logo
Српска богатија за 18 беба

Извор:

СРНА

26.02.2026

08:19

Беба
Фото: Pixabay/marvelmozhko

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 18 беба, седам дјевојчица и 11 дјечака, речено је Срни у породилиштима

Шест беба рођено је у Бањалуци, четири у Фочи, три у Приједору, двије у Источном Сарајеву, а по једна беба у Бијељини, Добоју и Градишци.

У Бањалуци је рођено шест дјечака, у Фочи три дјечака и дјевојчица, у Приједору три дјевојчице, у Источном Сарајеву двије дјевојчице, у Бијељини једна дјевојчица, а у Добоју и Градишци по један дјечак.

Порода није било у Зворнику, Требињу и Невесињу.

