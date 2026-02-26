Logo
Large banner

Поскок у Бањалуци усред фебруара: Савјет стручњака

Извор:

АТВ

26.02.2026

06:45

Коментари:

0
Поскок
Фото: Facebook /banjaluka.com

На омиљеном бањалучком излетишту, Бањ Брду, снимљена је змија и то поскок – једна од најотровнијих врста на овим просторима.

Снимак који је узнемирио грађане поново отвара питање безбједности и опреза приликом боравка у природи.

Ријека Сава у Каоцима код Српца

Градови и општине

Покреће се иницијатива: Ниче нови мост између Српске и Хрватске?

Лијепи и сунчани дани нису измамили само грађане у природу, него и њене остале становнике, и тиме довели у питање њихову безбједност. Стручњаци кажу да нема разлога за панику, али ипак опреза никад доста.

На снимку се ради о мужјаку поскока, а појава ове змије није необична за фебруар.

Не дирати је и не провоцирати - главни је то савјет професора са Природно математичког факултета Горана Шукала.

Змије које нису отровнице ће саме побјећи, а ове друге су спремне за напад, али то никада саме неће урадити, само онда када се осјете угрожено.

Јесте ли знали да неће увијек испустити отров?

Ипак, објашњава професор, чак и кад уједу тек у 50 одсто случава испусте свој отров, јер га штеде за свој плијен.

Како би се заштитила домаћинства од њих, постоје природне методе.

Софија Дујловић

Бања Лука

Дјевојчица Софија из Бањалуке се бори за први корак: Потребна јој је наша помоћ

Имају истанчано чуло мириса, па им одређени толико сметају, да их избјегавају у широком луку.

Ријешење је у прихватању заједничког суживота, јер је шума њихово природно станиште и дом.

И зато сљедећи пут када кренете у природу, упозорава професор, дубља обућа и дуге ногавице главни су адути у заштити од змија, које можда вребају из дубоке траве, спремне да се одбране.

Савјете стручњака и све детаље о овој отровници погледајте у видео прилогу.

Подијели:

Тагови :

poskok

Змија

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Кућа од глине породице Дринић

Друштво

Кућа од 100 квадрата за 20 хиљада КМ: Дринићи за АТВ објаснили како

13 ч

0
Како спријечити и искоријенити вршњачко насиље

Друштво

Како спријечити и искоријенити вршњачко насиље

13 ч

0
Конференција у Лакташима

Друштво

Конференција окупила више од 300 предузетника из Српске, региона и земаља ЕУ

13 ч

0
Свештеник упозорио на грешку коју многи вјерници праве: ''Такви не би били примљени у Цркву''

Друштво

Свештеник упозорио на грешку коју многи вјерници праве: ''Такви не би били примљени у Цркву''

17 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

09

25

"Вријеме је" опроштај Вавринке

09

21

Данас је велики светац, вјерује се да лоза коју је посадио има посебну моћ

09

10

Које су предности "тамног туширања" за побољшање вашег сна

08

58

Пентагон смијенио вицеадмирала Фреда Качера?

08

51

По чијем наређењу Кијев блокира "Дружбу"? "Спремни смо да предузме друге мјере"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner