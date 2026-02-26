Поскок у Бањалуци усред фебруара: Савјет стручњака

Извор:
На омиљеном бањалучком излетишту, Бањ Брду, снимљена је змија и то поскок – једна од најотровнијих врста на овим просторима.
Снимак који је узнемирио грађане поново отвара питање безбједности и опреза приликом боравка у природи.
Лијепи и сунчани дани нису измамили само грађане у природу, него и њене остале становнике, и тиме довели у питање њихову безбједност. Стручњаци кажу да нема разлога за панику, али ипак опреза никад доста.
На снимку се ради о мужјаку поскока, а појава ове змије није необична за фебруар.
Не дирати је и не провоцирати - главни је то савјет професора са Природно математичког факултета Горана Шукала.
Змије које нису отровнице ће саме побјећи, а ове друге су спремне за напад, али то никада саме неће урадити, само онда када се осјете угрожено.
Ипак, објашњава професор, чак и кад уједу тек у 50 одсто случава испусте свој отров, јер га штеде за свој плијен.
Како би се заштитила домаћинства од њих, постоје природне методе.
Имају истанчано чуло мириса, па им одређени толико сметају, да их избјегавају у широком луку.
Ријешење је у прихватању заједничког суживота, јер је шума њихово природно станиште и дом.
И зато сљедећи пут када кренете у природу, упозорава професор, дубља обућа и дуге ногавице главни су адути у заштити од змија, које можда вребају из дубоке траве, спремне да се одбране.
Савјете стручњака и све детаље о овој отровници погледајте у видео прилогу.
