Кућа од 100 квадрата за 20 хиљада КМ: Дринићи за АТВ објаснили како

Четири квадрата стана у Бањалуци коштају колико и комплетна кућа брачног пара Дринић из Доње Чађавице код Бијељине.
Дринићи су засукали рукаве, набавили природне материјале и сами направили кућу од балиране сламе.
Ту, већ шесту годину, у 100 квадрата потпуно функционалног простора живе Биљана и Александар.
Своју "природну кућу" изградили су властитим рукама.
"Муж је овдје добио плац на поклон. Тако да смо одлучили да правимо кућу. У почетку је била идеја да правимо дрвену кућу, али смо наишли на пројекат куће од балиране сламе и та нам се идеја баш свидјела", каже за АТВ Биљана Дринић.
"Бетонска плоча је класичан основ, затим смо ишли конструкцију од црног бора, балирана слама са наших простора и блато, глина, блатни малтер са којим смо све то затворили", објашњава нам Биљанин супруг Александар.
И нису се покајали. Кућа као да дише. Прозрачна је, топла, а зидови су шири од пола метра. Брачни пар уложио је око 20.000 марака. Мајсторе нису плаћали.
"Ту су фотографије људи који су са нама градили. То су наши пријатељи, кумови, родбина, тетка, нас двоје", каже Биљана.
Радови су трајали годинама. Све о изградњи научили су путем интернета. И баш тако саградили су и ракетну пећ.
"Ми смо негдје потрошили двије палете отпадног дрвета из пилане који су по 100 марака, то је неких 200 марака и остала још једна палета", објашњава Александар.
А ложе Дринићи и више него иначе јер за који дан у ову кућу стиже и беба.
Биљана је у деветом мјесецу трудноће.
"До краја фебруара би требало да дође нови члан ове породице. Тако да и живјеће у природној кући. Тако је има једна соба која ће бити његова. То је нешто што већ дуго чекамо", каже Александар.
Биљана је по струци пејзажни архитекта, заљубљена у хортикултуру и свијет биљака.Александар ради у логистици. Он је прецизан и практичан. А чим брачни пар заврши своје послове, бирају исто – планинаре, путују са камп приколицом, вријеме проводе у природи и свој мали свијет граде у складу са њом.
У свијету брзине, бетона и великих трошкова Биљана и Александар изабрали су спорији, али топлији пут. Њихов дом од сламе и блата показује да се удобан и модеран живот може живјети уз мало знања, пуно рада, и још више срца.
