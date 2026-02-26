Вјежба МУП-а на Козари: "Не постоји опасност и разлог за узнемиреност"

Извор:
АТВ
26.02.2026
08:43
Коментари:0
Министарство унутрашњих послова Републике Српске обавјештава грађане да ће се у времену од 09.00 до 15.00 часова на планини Козара, на подручју Приједора, реализовати тактичка вјежба.
Наведена вјежба би могла привући пажњу грађана који се нађу у близини наведене локације, па се у вези с тим грађани обавјештавају да не постоји никаква опасност за случајне пролазнике и да нема разлога за узнемиреност.
Вјежбу организује Центар за обуку за припаднике Жандармерије.
Најновије
Најчитаније
09
25
09
21
09
10
08
58
08
51
Тренутно на програму