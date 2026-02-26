Logo
Large banner

Вјежба МУП-а на Козари: "Не постоји опасност и разлог за узнемиреност"

Извор:

АТВ

26.02.2026

08:43

Коментари:

0
Вјежба МУП-а на Козари: "Не постоји опасност и разлог за узнемиреност"

Министарство унутрашњих послова Републике Српске обавјештава грађане да ће се у времену од 09.00 до 15.00 часова на планини Козара, на подручју Приједора, реализовати тактичка вјежба.

Наведена вјежба би могла привући пажњу грађана који се нађу у близини наведене локације, па се у вези с тим грађани обавјештавају да не постоји никаква опасност за случајне пролазнике и да нема разлога за узнемиреност.

Вјежбу организује Центар за обуку за припаднике Жандармерије.

Подијели:

Тагови :

Žandarmerija

Kozara

vježba

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Беба

Друштво

Српска богатија за 18 беба

1 ч

0
50 КМ за 59 минута на Аеродрому Бањалука

Друштво

50 КМ за 59 минута на Аеродрому Бањалука

1 ч

0
Поскок

Друштво

Поскок у Бањалуци усред фебруара: Савјет стручњака

2 ч

0
Данас славимо Светог Симеона Мироточивог: Један обичај се поштује за здравље дјеце

Друштво

Данас славимо Светог Симеона Мироточивог: Један обичај се поштује за здравље дјеце

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

09

25

"Вријеме је" опроштај Вавринке

09

21

Данас је велики светац, вјерује се да лоза коју је посадио има посебну моћ

09

10

Које су предности "тамног туширања" за побољшање вашег сна

08

58

Пентагон смијенио вицеадмирала Фреда Качера?

08

51

По чијем наређењу Кијев блокира "Дружбу"? "Спремни смо да предузме друге мјере"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner