Курир

26.02.2026

13:28

Користите ли ову андроид опцију? Олакшаће вам многе ствари

Андроид већ има функцију која омогућава да уређај остане откључан у сигурном окружењу, али велики број корисника никада не залази довољно дубоко у подешавања да би је пронашао.

У питању је опција која може убрзати свакодневно коришћење телефона и учинити га практичнијим, а да притом не угрози безбједност када изађете напоље.

Шта је Смарт aнлок како функционише

Функција Смарт анлок, на новијим верзијама Андроида позната и као икстенд анлок, омогућава телефону да остане откључан када препозна да се налазите у поузданом окружењу.

То може бити ваш дом, аутомобил, паметни сат или други уређај са којим је телефон повезан путем блутут везе. Када систем процијени да сте на сигурној локацији, уређај неће тражити пин или биометрију сваки пут када га активирате.

Чим напустите то окружење или се прекине веза са поузданим уређајем, телефон се аутоматски враћа на стандардну заштиту.

Гдје се налази ова опција

На већини Андроид телефона функцију можете пронаћи овдје:

Подешавања > Безбједност и приватност > Смарт анлок или икстенд анлок

На Самсунг уређајима путања је обично:

Подешавања > Закључани екран > Смарт лок

У оквиру подешавања могуће је одабрати:

-поуздану локацију, на пример вашу кућну адресу

-поуздане уређаје као што су сат, аутомобил или слушалице

-опцију да телефон остане откључан док је код вас

Зашто је ова функција корисна

За многе кориснике телефон је алат који користе десетине пута дневно. Свако додатно уношење пин кода одузима вријеме и прекида ток рада. Када сте код куће, таква заштита често није неопходна у истој мјери као напољу.

Laptop, Google

Наука и технологија

Google поправио сигурносну "рупу" на Андроиду

Смарт анлок омогућава бржи приступ апликацијама, порукама и интернету без сталног потврђивања идентитета. Телефон остаје практичан, али и даље задржава безбедносни механизам када изађете из сигурног окружења

.

На шта треба обратити пажњу

Иако је функција практична, препоручује се да је користите искључиво на локацијама којима у потпуности вјерујете. Активирање на јавним мјестима или у просторима са великим бројем људи може повећати ризик од неовлашћеног приступа уређају. Паметно подешавање значи и паметно коришћење.

Опција коју многи откривају тек касније

Андроид је пун скривених подешавања која могу промијенити начин на који користите телефон. Смарт анлок је једно од оних које многи примијете тек када им неко укаже на њега.

Ако вам је досадило стално уношење пин кода код куће, ова мала промјена у подешавањима може учинити свакодневну употребу телефона знатно једноставнијом.

(курир)

