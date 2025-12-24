Logo
Малвер заразио скоро два милиона Андроид уређаја широм свијета

Извор:

Б92

24.12.2025

10:12

Коментари:

0
Према извјештају стручњака компаније ЏЛаб, Кимволф се користи за извођење снажних ДДоС напада, који могу да оборе веб сајтове, онлајн сервисе и мрежну инфраструктуру. Током само неколико дана у новембру, ботнет је упутио више од 1,7 милијарди команди за покретање оваквих напада.

Забрињава и податак да је један од домена коришћених за управљање ботнетом накратко доспио међу најпосјећеније интернет адресе на свијету, чак надмашивши и Гугл, што јасно показује размјере ове операције.

Хрватска

Регион

Хрватској пријети опасност која је задесила сјевер Африке

Истраживачи наводе да Кимволф има и додатне могућности, од просљеђивања интернет саобраћаја, преко даљинског приступа зараженим уређајима, до управљања фајловима, што га чини озбиљном безбједносном пријетњом.

Ботнет користи и напредне методе за прикривање активности, укључујући шифровану комуникацију и ослањање на блокчејн домене, чиме се отежава његово гашење.

Ширење и узроци инфекције

Инфекције су забиљежене у више од 200 земаља и региона, а стручњаци упозоравају да би стварни број заражених уређаја могао да буде и већи. Као најчешћи узрок наводи се коришћење застарјелог софтвера, непознатих апликација и небезбједних извора инсталирања.

Корисницима се савјетује да редовно ажурирају своје Андроид уређаје, користе апликације искључиво из поузданих извора и по могућству ограниче приступ интернету на уређајима који то не захтијевају стално, преноси Б92.

Подијели:

Таг:

Android

Коментари (0)
