Малвер заразио скоро два милиона Андроид уређаја широм свијета

Извор:
Б92
24.12.2025
10:12
Коментари:0
Према извјештају стручњака компаније ЏЛаб, Кимволф се користи за извођење снажних ДДоС напада, који могу да оборе веб сајтове, онлајн сервисе и мрежну инфраструктуру. Током само неколико дана у новембру, ботнет је упутио више од 1,7 милијарди команди за покретање оваквих напада.
Забрињава и податак да је један од домена коришћених за управљање ботнетом накратко доспио међу најпосјећеније интернет адресе на свијету, чак надмашивши и Гугл, што јасно показује размјере ове операције.
Регион
Хрватској пријети опасност која је задесила сјевер Африке
Истраживачи наводе да Кимволф има и додатне могућности, од просљеђивања интернет саобраћаја, преко даљинског приступа зараженим уређајима, до управљања фајловима, што га чини озбиљном безбједносном пријетњом.
Ботнет користи и напредне методе за прикривање активности, укључујући шифровану комуникацију и ослањање на блокчејн домене, чиме се отежава његово гашење.
Инфекције су забиљежене у више од 200 земаља и региона, а стручњаци упозоравају да би стварни број заражених уређаја могао да буде и већи. Као најчешћи узрок наводи се коришћење застарјелог софтвера, непознатих апликација и небезбједних извора инсталирања.
Корисницима се савјетује да редовно ажурирају своје Андроид уређаје, користе апликације искључиво из поузданих извора и по могућству ограниче приступ интернету на уређајима који то не захтијевају стално, преноси Б92.
Наука и технологија
1 д0
Наука и технологија
1 д0
Наука и технологија
2 д0
Наука и технологија
2 д0
Најновије
Најчитаније
12
26
12
26
12
23
12
19
12
14
Тренутно на програму